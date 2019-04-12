Free！瑜伽x烹飪　健康周末提案

在追求健康的大前提下，運動和煮食成為了不少人的最愛活動，有沒有興趣參加健康工作坊，一次過體驗雙人瑜伽和趣味烹飪的樂趣？新奇士®的#ShareWhatsReal工作坊，由導師Crystal Lau帶領練習雙人瑜伽，參加者可與親友一同感受瑜伽在身體和心靈上所帶來的好處，並可藉此培養默契，增進情誼，Crystal Lau同時會示範製作柑橘消毒噴霧，讓大家在運動過後清潔瑜伽墊，保持衞生。



運動過後要補充體力？當然要親自炮製美食，在本地名廚Christian Yang的指導下，參加者可造出美味、清新的菜式，如檸檬雞肉丸玉米餅伴日式莎莎醬、主菜韓式臍橙泡菜烤牛肉卷和甜品臍橙朱古力杯伴雲尼拿醬，既滋味又可呃Like！值得一提，工作坊的參加者會獲內有瑜伽墊、水樽及柑橘主題菜餚食譜的福袋一個，而且費用全免，非常吸引呀！



#ShareWhatsReal工作坊

日期：4月27日（星期六）

時間：11:00am-3:30pm

地點：The Hive & The Mixing Bowl

參加方法：由即日至4月14日到新奇士香港的官方Facebook專頁留言，說出閣下最喜愛與他/她相處的一位並分享你想參加活動的原因。