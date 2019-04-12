本日日本：青春逼人！14歲美少女拍寶礦力新廣告

提起宮澤里惠、綾瀨遙、川口春奈及中条彩未，大家諗起啲乜？除咗都係知名女藝人，其實佢哋亦分別接拍過寶礦力水特的廣告，所以日本坊間一直有「拍寶礦力廣告係女星上位之道」的諗法！而今日寶礦力水特推出了全新廣告，大家當然留意由邊位女星孭飛啦，答案係年僅14歲的現役中學生茅島Mizuki。



先講講呢位女生背景，約2年前參加經理人公司Amuse舉行的「Amuse全縣全員接見Audition2017~九州．沖繩篇」，於3,224人中脫穎而出獲得大獎，而憑着帶成熟美的面孔及出眾的體態（高170cm！）於上月舉行的「TOKYO GIRLS COLLECTION 2019 SPRING/SUMMER」花生騷內以模特兒身份出道。茅島話佢小學2年級已玩高爾夫球，本來一心想當個高爾夫球手（曾經於全國大賽中出場），但後來伯母勸佢參加Amuse面試，最後更贏埋大獎，加入藝能界也夠晒順理成章。而今次的寶礦力廣告，茅島聯同另一位男星萩原護、模特兒Miri及760位師生在一所學校內大跳名為「藍色Dance」的勁舞，呈現出充滿動感及氣勢的畫面，叫人留下深刻印象。為了要跳出好效果，茅島在拍攝前的3個禮拜前已經要上跳舞堂，但由於本身並唔擅長跳舞，被負責編排呢次舞蹈的著名Dancer辻本和彥話佢「展露唔到自己」，茅島惟有跟萩原及Miri不斷重複練習，最後才跳出廣告中的精彩舞蹈！觀乎茅島的演出，似乎相當有潛力成為下一個上位女優呢！