營事檔案：白飯魚煎蛋　補鈣好幫手

今次介紹的簡易菜式，是選用了非常適合小朋友成長的食物，讓各位家長可以多一點參考，而這款餸就是白飯魚煎蛋，相信連大人都喜歡吃呢！



【白飯魚仔 鈣質豐富】

兒童成長期間，需要鈣質來穩固骨骼健康，幫助發育成長。一提起鈣質，不少人只會想到牛奶，但並非每個小朋友都喜歡喝牛奶，還有一些小朋友是對牛奶敏感，並不能以牛奶補充鈣質。白飯魚仔含有豐富鈣質，每100克約有250毫克鈣質，實在是補充鈣質的好幫手。白飯魚仔的骨很軟，我們能夠咀嚼並食用，身體自可從中吸收鈣質。白飯魚仔同時含有豐富蛋白質，以及其他礦物質，如鎂和磷等，蛋白質可有助兒童發育，鎂有助蛋白質合成和維持骨骼健康，而磷同樣也可以幫助骨骼的生長。



另外，雞蛋也是小朋友喜愛的食物之一，同樣含有豐富蛋白質，提供人體所有必須胺基酸，維持身體發育和身體組織的修補。雞蛋中的蛋黃含有有益的不飽和脂肪酸、脂溶性維他命A、D、E，以及葉黃素和玉米黃素等。維他命A、葉黃素和玉米黃素都可幫助兒童維持視力，預防眼睛疾病。至於維他命D有助鈣質吸收，維他命E則是抗氧化劑，可幫助小童體內對抗自由基的損害。



【白飯魚煎蛋】

材料：

白飯魚 半碗

雞蛋 1隻

蒜頭 1瓣

葱 1-2棵



調味料:

鹽 適量

油 2茶匙



做法:

1.葱切成葱花，蒜切碎備用。

2.打蛋備用；加葱、蒜和白飯魚入蛋漿拌勻。

3.加入適量鹽調味。

4.落油鑊，倒入適量蛋糊煎至雙面金黃後即可。





吳耀芬（Kathy）認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。