「三葉」注目新作Nite Jogger　10色同步登場

adidas Originals以「It's never too late」為設計概念的最新鞋款Nite Jogger,其靈感源自1976年誕生的慢跑鞋款Nite Jogger OG,外觀保留帶點復古風格的線條輪廓,但就換上更附合現代機能需要的輕盈尼龍物料製作鞋身,於鞋帶、鞋側三間及鞋踭位置加入反光細節,寓意打破黑夜規範,鼓勵大家勿受時間所局限,堅持追求夢想。中底方面就搭載品牌專利BOOST技術,緩震性及舒適度大大提高,同時於鞋舌及鞋底更暗藏以摩斯密碼寫上的「Speed of Nite」字句,凸顯品牌對創意之追求。



為配合是次Nite Jogger男女裝合共10款配色正式登場,品牌方面就特別邀請來自日本東京的藝術家兼設計師神山隆二(Ryuji Kamiyama)合作,由他以筆下人物「Rat Face」及「Faceless」結合Nite Jogger元素創作出《It's never too late》、《It's never too active》及《Never be ruled》三幅藝術畫作,並由即日起至五月中於adidas Originals銅鑼灣旗艦店公開展出,購物滿指定金額更有機會換購別注Tote Bag,並可即場印製由神山隆二創作的圖案,變成獨一無二的設計。