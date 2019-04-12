東京7月　小畑健30周年原畫展

即使你不是動漫Fans，也一定知道《死亡筆記》吧？小畑健正正就是漫畫《死亡筆記》（原名《DEATH NOTE》）的作者，他入行30年來筆下已出過不少經典。今年7月他的「画業30周年記念 小畑健展」即將以東京為首站作巡迴展出，之後展覽將移師新潟及大阪。是次展覽主題為「Never Complete」，為小畑健30年來不斷進步及轉變的畫風，來一次詳盡回顧，當中約500張原畫從超過15,000張原畫中選取而出。而展區將分成3個部分，包括主要展出《棋魂》、《DEATH NOTE》及《爆漫。》漫畫原稿的Manga區，集中展出封面插畫及彩稿的Illustration區，以及主要展示《Platinum End》的Never Complete區，保證小畑健迷大滿足。



画業30周年記念 小畑健展（東京）

日期：2019年7月13日至8月12日

地點： 3331 Arts Chiyoda （東京都千代田区外神田6丁目11-14）

官方網頁：https://nevercomplete.jp/



新潟

日期：2019年9月14日至11月10日

地點：新潟市マンガ・アニメ情報館



大阪

日期：2020年初春

地點：大丸ミュージアム＜梅田＞

