即日開賣！Huawei P30 Pro　攝力倍升

3月尾於法國巴黎發布的Huawei P30系列，事隔約兩星期，P30、P30 Pro亦即日（4月12日）開賣。P30提供8GB RAM、128GB一個版本，備有天空之境、極光及亮黑三色。而P30 Pro設有兩個版本，8GB RAM/256GB ROM版本，備有天空之境、極光及亮黑三色；而8GB RAM/512GB ROM版本則有極光及赤茶橘兩色，留意赤茶橘配色將於5月才推出。



Huawei P系列一向以拍攝質素聞名，這同樣是P30系列的強項，當中最高規格的P30 Pro就採用Leica四鏡頭組合，包括4,000萬像素焦距27mm主鏡頭、2,000萬像素焦距16mm超廣角鏡頭、800萬像素焦距125mm超變焦鏡頭以及ToF（Time of Flight）景深鏡頭。而超變焦鏡頭用上透過潛望式設計，令新機支援5倍光學變焦、10倍無損變焦（Hybrid Zoom）以及最大50倍的數碼變焦，非常誇張！ToF鏡頭負責計算景深及3D數據，令淺景深效果更有層次，影人像一流！



此外，內置1/1.7 吋超感光傳感器，並改用「RYYB」（紅黃黃藍），比一般RGGB彩色濾色陣列，進光量大幅提升40%，加上感光度高達409,600，現場於近乎無光線的黑房拍攝，以約65,000 ISO即可拍攝出物件，相當實用。



功能及硬件方面，P30及P30 Pro分別備有6.1吋及6.47吋全高清屏幕，同樣用上Kirin 980處理器，亦加入屏幕指紋。當中P30 Pro支援無線充電及無線反向充電，比P30更加方便。



P30 Pro規格表

制式：GSM、WCDMA、LTE

處理器：Kirin 980八核心

記憶體：8GB RAM、256/512GB ROM，支援microSD

屏幕：6.47吋Cuved OLED（解像度2,340x1,080)

鏡頭：4,000/2,000/800萬像素/ToF景深（後置）、3,200萬像素（前置）

其他：802.11ac、藍牙5.0、USB-C、NFC、無線充電、IP68防水防塵

電池容量：4,200mAh

作業系統：Android 9

體積：158x73.4x8.41mm

重量：192g



P30規格表

制式：GSM、WCDMA、LTE

處理器：Kirin 980八核心

記憶體：8GB RAM、128GB ROM，支援microSD

屏幕：6.1吋OLED（解像度2,340x1,080)

鏡頭：4,000/1,600/800萬像素（後置）、3,200萬像素（前置）

其他：802.11ac、藍牙5.0、USB-C、NFC、IP53防水防塵

電池容量：3,650mAh

作業系統：Android 9

體積：149.1x71.36x7.57mm

重量：165g