告別平成：那些年　我們是這樣遊日本的！

平成年代即將結束，這三十年也是見證日本成為港人「鄉下」的歷程！在平作初年，日本已經成為港人喜愛的旅遊景點，但要到日本旅遊，可不是像今天那麼方便，幸好隨着科技及各方面的發展，到日本旅遊愈來愈方便快捷，以往大家相隔數年才去一次日本，演變至今天，大家一年去幾次日本，甚至寧願不買樓也要去日本，今天，就為大家回憶當年去日本的情況，回想起來，真的有種恍如隔世的感覺啊！



排隊攞簽證

是的，遊日本第一關，就是要簽證！或許近年免簽證太方便，大家幾乎都忘記了，以前去日本是要簽證的！而且花錢事小，最慘是一早要到日本領事館排隊，一花就得花上好半天，而且事前還要準備請假信之類，不像現那樣行就行相比，想扮瀟灑也不容易呢！



航點極少

香港直航日本，當然是一早已有的事，但當年是沒有廉航的，機票並不便宜，飛一次真的肉赤到暈！有時報章分類廣告會看到一些小型旅行社推出的平價機票，看似很抵，但永遠臨出發話你知無位，焗你轉買一些較貴的機票，令人頓失預算，更別妄想可以上網撳幾撳就買到機票了。

除了票價和便捷程度外，當年航點也比今天少得多，一般就只有東京和大阪，那像今天那樣，沖繩、北海道、東北、九州、四國、中國、名古屋，幾乎你想像得到的城市，都可以直航前往，以前？去到東京大阪再轉車啦唔該！



十算時代

匯價方面，現時港元兌日圓徘徊在七算上下，但大家可曾記得，一直至2012年9月，日圓兌港元還是十算呢！換言之，買一罐100円的汽水，便要港幣10元了！直至安倍晉三上場，推出安倍經濟學，日圓大幅下跌，2013年年初開始降至八算，2014年時更跌穿七算，遊日Shopping從此就爽手得多了！



傳真Book民宿

當年沒有那些酒店網站，也沒有那個廣告日日播令人煩爆的格價網站，AirBnb更是想像不到的事物！想找住宿，通常只有兩種途徑，一種是經旅行社預訂酒店，另一種途徑就是自行預訂民宿，當年池袋的民宿，由於價錢便宜，是不少人至愛的選擇。不過，要預訂這些民宿可一點也不容易，一來溝通困難，因此大家都會選擇據說是台灣人開設的民宿，但即使是這樣，也別妄想可以用電郵預訂！不知何解，看似先進的日本，在互聯網世界卻是落後得很，當年很多民宿都不可以透過電郵預訂，而是要用一種大家很久沒用的方法－－傳真機！幸好，大部分民宿都不用先付費，否則要匯款過日本便更加麻煩！不過又衍生出另一問題，據說太多香港人預訂民宿後No Show，後來不少民宿便把香港人列入黑名單了！



必買電話卡

這裏說的不是手提電話SIM卡，那些年，還未有手提電話，即使後來手提電話漸普及，但香港手機制式又跟日本不同，想要跟人聯繫，就要靠電話卡了，先要打一大串號碼，才可撥打想致電的號碼。此外，酒店Wi-Fi只是近年才流行的事，以前想上網的話，就要駁LAN線，難度之高，一般人往往要搞上好半天。



還有離境稅

好了好了，盡興遊日本，通常都會使盡一分一毫，且慢，當年離境的時候，還要付離境稅，而且不是到櫃枱付費，而是要到自動收費機自行購買，最慘通常到達機場之時，已經有點趕急，還要自行摸索那部機怎樣用，真的令人心急如焚！



最後最後，這麼多年來，日本有那些地方是不變的呢？其實還有很多，例如JR地鐵繁忙時間還是那麼多人，還有，去新宿站時，還是會迷路的，這種情況，相信在令和時代也不會變。