以為係多士？其實係曲奇

想像唔到如何將麵包變成曲奇？那就要看看YouTube的cook kafemaru這段教學短片。原來只要有個麵包形的曲奇餅模，再製作兩種顏色的麵糰便可以變成幾可亂真的麵包曲奇，再加一隻錦上添花的「荷包蛋」就更加可愛。



材料：（18塊分量）

鹽牛油 50克

沙糖 40克

雞蛋 20克

蛋糕粉 110克

杏仁粉 20克

可可粉 2克



糖霜：

糖粉 30克

清水 3克

黃色及橙色食用色素 各少許



做法：

1. 將牛油與沙糖攪勻。

2. 倒入雞蛋攪拌。

3. 將麵粉、杏仁粉過篩，搓成麵糰，用保鮮紙包好並冷藏至少1小時。

4. 切開麵糰，用模具壓出麵包形狀，用保鮮紙包好並冷藏至少2小時。

5. 把剩下的麵糰與可可粉搓勻，壓平後用保鮮紙包好並冷藏至少2小時。

6. 用可可麵糰包裹原味麵糰，用保鮮紙包好並冷藏至少2小時。

7. 切成薄片再放入攝氏170度焗爐15分鐘。

8. 將糖粉與清水拌勻，加少許在曲奇上。

9. 再用食用色素為剩餘的糖粉上色，唧在白色糖霜上裝成蛋黃。