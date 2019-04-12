女神激讚！Galaxy Studio夢幻開幕

Samsung Galaxy S10剛剛推出，不少手機迷都想親身試玩。有見及此，Samsung特別於銅鑼灣設立期間限定Galaxy Studio，入場不但可以試盡手機各項功能，還能體驗多個互動數碼光影設施，女神倪晨㬢玩完激讚，又等小記睇吓係咪咁好玩先！



Galaxy Studio展期由即日至5月12日，場內以繽紛色彩作主調，天花懸吊了立體幻彩裝飾，別具藝術氣息。觀眾入場會先獲派一部内置《Galaxy Buddy》導覽程式的S10手機，之後就可進入互動體驗區；必玩的有「心動空間」 ，參加者先用S10量度心跳，系統會按心跳的快慢衍生出光影藝術影像，玩時大可用手機的雙光圈鏡頭拍下這幻彩世界，呃Like一流！



「萬花瞳」需要參加者自拍並留下眼睛影像，將手機放在NFC感應架，系統就會把圖像演變成萬花筒效果，並投影在折射鏡子之上，參加者可使用手機的Live Focus功能，拍出具有景深的科幻相片。



場内還設置了由本地著名插畫師b.wing親自創作的巨型壁畫布景，參加者可在這裏試用S10的超廣角鏡頭，拍攝大型全景相片。完成所有體驗後，記得咪走住，因為可換取Galaxy Studio代幣乙個，憑代幣能在夾公仔機處贏取由英國著名插畫師Hattie Stewart聯乘的禮品，包括環保袋、PopSockets手機支架等。禮品數量有限，送完即止。



Samsung Galaxy Studio詳情

日期：即日至5月12日

時間：上午11時至晚上9時

地點：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地下G06號舖