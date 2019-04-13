香港估估吓：邊套港漫畫到有黑洞？

最近憑住人類多年來嘅努力，終於可以拍到距離地球5,500萬光年嘅黑洞照片，呢張黑洞照片仲成為一時熱話。其實黑洞可以話神秘非常，到現時為止，仲有好多謎題未被拆解。其實喺港漫當中，亦曾經出現過黑洞，作品就係知名漫畫家邱福龍筆下嘅《小魔神》喇！



《小魔神》其實係由黃玉郎原創，曾經數度重繪，故事就以獲得神力加持嘅正義英雄小魔神如何鋤強扶弱，打敗邪魔壞人為主，元素科幻亦包含唔少中國神話元素。而邱福龍畫於1996年、獲黃玉郎授權重繪嘅《小魔神》相信就最為港漫迷津津樂道，一來邱福龍作畫風格粗獷奔放又不失細膩線條，角色外形設計更加獨特又有美感，加上踏入90年代科學知識水平大大提升，令作者可以更有根據地將科學元素加入其中，令男主角小魔神與奸邪對決嘅地方唔再限於地球，而去到宇宙不同星體，甚至要面對黑洞，令作品故事觀大大壯闊，同時仲令讀者眼界大開。



《小魔神》初段主角為吸收大魔神力量嘅人類力森，後來因為與大魔神連為一體嘅力森與妖皇同歸於盡，主角一職就交到大魔神嘅弟弟冥泣手上。漫畫作品有主角，當然亦會有一班主角嘅好夥伴陪佢上陣，當中就包括有外形同美國漫畫閃電俠非常相似嘅藍色疾電、憑一身強化殖裝發揮力量嘅澤西以及原為妖獸嘅忠實僕人虎帝。