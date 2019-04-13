【玄之又玄】外遊保平安　入住酒店7大禁忌

今個復活節假期有冇打算去外地旅遊？正所謂「小心駛得萬年船」，想玩得安心，不想惹禍上身，有些坊間流傳的禁忌真是寧可信其有，猶其入住酒店方面，實在不得不防備！





禁忌1.住走廊盡頭的房

住酒店不要住尾房（即走廊盡頭的房），可謂老生常談，皆因該位置的人氣較弱、陰氣較重，時運低有可能碰上「不乾淨的東西」，或遭遇一些難以解釋的離奇事。另外，房間忌在通道口，因為人來人往的地方會比較嘈吵，容易產生「聲煞」，對入住的人會造成影響。



禁忌2.入住沒有窗的房

沒有窗口的房間，長期沒有日照，陽氣流不進來，陰氣又散不出去，久而久之可形成惡劣的氣場，令人渾身不自在。同樣地，如入房後感到異常冰冷，又或聞到一些怪味，最好也換個房間。



禁忌3.入房前沒有敲門

入屋敲門是基本禮儀，不能因為度假而把這些禮儀拋諸腦後，所以進入酒店房間前應敲門三下，或先按門鈴，示意自己將會入住，甚至可補多一句：「打攪了」。進入房間後，切勿立即關門，應讓房門打開一會，用意如何，毋須畫公仔畫出腸吧！



禁忌4.入房後粒聲唔出

入房後要把房內所有的燈開着，並避免讓房間太過安靜，所以應馬上開電視；與此同時，浴室、廁所是聚集陰氣之地，入房後應將洗手盆的水龍頭扭開，沖一下廁所等，可以把聚集的負面氣場沖走。



禁忌5.睡覺時全熄燈

睡覺時，應開一盞夜燈，令房間有微弱光線，不致全黑，可令人有點安全感，千萬不要關掉所有的燈，否則容易受陌生環境的不良氣場所侵襲。



禁忌6.睡鞋放得整齊

有說，上床就寢時，鞋子或拖鞋隨意亂放就可以，最好是鞋頭朝外，位置歪斜；若擺得整齊，反而有機會惹上「不乾淨的東西」。另外，有人習慣將鞋子一正一反擺放，取其陰陽和諧的意思，信不信由你。



禁忌7.半夜在房影相

入住特色房間，很多人都會忍不住周圍影相打卡，但最好在日間拍攝，入夜後要避忌一下，尤其是以鏡子作為拍攝背景，因為這樣做，有機會招惹靈異物體！