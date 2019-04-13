JHC日本城全場88折　慳家掃貨攻略

一個家庭需要用到很多不同家用精品、家庭電器、儲物用品及傢俬，去建構舒適的安樂窩。連鎖家品店JHC日本城推出「開心88三重賞」優惠活動，包括全場貨品都有88折，仲有現金優惠券送，讓家庭主婦可以一次過為家裏買齊各種用品，同時慳到盡！



「開心88三重賞」由即日起到4月14日，首先全場貨品都有88折優惠，場內仲有其他驚喜優惠。

第2賞︰買滿$200或以上，即送$25現金優惠券2張。買滿$125 (折扣後)，就可減$25。有效期是15至22日。

第3賞︰消費者買滿$680或以上，減$50，即買即減！



東網記者在優惠首日到大埔大元邨分店，不少市民一早就到場掃貨，其中張太花了200多元買清潔用品，更加會再來選購電器，「依家天氣潮濕，我想再買風扇、抽濕機。」黃太亦買了不少日用品，更指平日與朋友常來家品店購物，「依家有88折仲會嚟多啲！」



東網為市民精選了5款88折激抵價商品，更加歸納了兩個至抵買組合，最高可以慳到$329！



踏入春天，天氣潮濕難耐，家中更有可能濕氣過重，出現「噏」味。此時，家中需要一把風扇，增加屋內空氣對流。松井12"木紋系列金屬座檯扇原價$389，特價$340，再88折後只售$299.2。再買2件獅王納米樂洗衣液，特價$22.9，再88折後為$20.2。三項貨品88折後激抵價$339.6，一共可以慳$95.2，再送合共$50現金優惠券。



電飯煲、儲物櫃，都是家中必備品，但動輒過千，現$500多就可埋單！採用玻璃內膽的松井1.2L純淨釜智能電飯煲原價$509，特價後$453，再88折後$398.6；EZ HOME有鎖3門櫃 (420x290x890mm)原價$275，特價$169，88折後$148.7。



若再買3M靜電空氣濾網(15"x96")原價$209，特價$189，88折後價值$166.3，3項貨品折後總共$713.6，由於購物滿$680即減$50，因此最後只需付$663.6，共慳$329.4，再送合共$150現金優惠券。



「開心88三重賞」優惠活動亦同時適用於生活提案。

網店JHCeShop（ https://www.jhceshop.com ）亦同步推出貨品88折優惠，不出門都可以優惠價購物，全城都有賞！