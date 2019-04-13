街市學堂之水果排行榜首名係咩？

一日一蘋果，醫生遠離我。曾在世界最健康食品排行榜，排在第1位的蘋果，可以說是水果排行榜之王。而市場上亦有很多來自不同產地及品種的蘋果，大家應如何入手優質又美味的蘋果呢？以近年常見的富士這個品種為例，就有來自內地或日本產的，前者色澤粉紅並帶點白色條紋，外形較日本產的細小且甜度低，但果肉卻更為爽口，因而價錢較日本富士蘋果便宜一大截。



至於來自日本的富士蘋果，顏色明顯地紅潤富光澤，糖分亦比較多，加上近年有果農細心培植，種植出甜度高達13.5度的優質品種。至於日本的陸奧種，亦是近年大熱之選。據說這個品種混合富士蘋果培植而成，因此有人稱之為陸奧富士，價錢相對較貴。



如何分辨這3個品種呢？可以從色澤入手。陸奧呈嫣紅色，果皮比較薄；日本富士雖然甜度高，但果皮較厚；內地富士細細個，相對爽脆多汁。富士蘋果以外，也有超市常見的日本王林及金星，這兩個品種甚受OL及年輕人喜愛。王林有平衡的酸甜度，口感較為豐富；色澤金黃的金星蘋果則水分不多、果肉香軟。至於不少人從小便食用的加拿蘋果，一般來自新西蘭，個子細細，卻香甜多汁，價錢亦夠親民。