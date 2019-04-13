米飯班「煮」　日法IH電飯煲對壘

米飯係唔少人的主食，甚至有人會覺得冇飯落肚就等於食唔飽，所以一個煮到靚飯的電飯煲，絕對係「飯桶」恩物，有見及此，今次就找來兩部容量一公升的IH電飯煲，包括日本的Panasonic SR-FC108金鑽西施IH電飯煲，以及法國的Tefal RK8608健康蒸煮IH電飯煲，睇吓邊部至係最啱你心水的米飯班「煮」。



Panasonic SR-FC108 二段IH磁應導熱

Panasonic SR-FC108跟一般傳統電飯煲一樣，白米和水一同煲飯，其獨特的黃金陶鑽鍋，配合內層的鑽石高導熱塗層，能夠做到高效傳熱之餘，亦都令白米容易吸水，更設有美味模式及美味感應裝置，讓米飯更香甜。電飯煲就提供多種烹調模式，包括美味模式、標準模式、快速煮飯、少量、粥、煲仔飯、糙米、什穀米、焗蛋糕及蒸煮。



Tefal RK8608 首創健康米飯程式

一般電飯煲煮飯，都是白米和水一同進行煲飯程序，不過Tefal電飯煲就首創健康米飯程式，而是將水注入球釜內鍋，另外將白米倒進特製健康盆中，白米和水會分隔開，當啟動健康米飯程式，就會進行15次自動循環洗米程序，並進入煲飯步驟，而含有澱粉質的水不會接觸到米飯，從而減少20%碳水化合物，食得更健康。



第一回合：鬥煮飯味道

既然是比併電飯煲，最重要當然係鬥煮飯，今次就用上港人常吃的泰國米為食材，倒入一量杯白米（180ml），並依據各自最佳的水量注水。Panasonic使用了美味模式，煲飯時間長達50分鐘，而標準模式則是37分鐘，需時較長，美味模式所烹煮的米飯，的確有一道香甜的味道，相比之下飯粒比較乾身；至於Tefal採用健康米飯程式進行蒸煮，飯煲上沒有顯示時間，以小記計算大約是31分鐘左右，雖然是使用「隔水蒸」的方法，但煮出來的米飯水分充足飽滿，而且粒粒勻稱分明，食入口的口感不會糊在一團，換言之各有各風味。



第二回合：鬥蒸煮排骨

電飯煲除了用作煮飯，很多家庭都會應用到蒸煮菜式，我們就在超市買來「現成」豉椒排骨，放入相同分量，睇睇邊個蒸煮出色。Panasonic的蒸煮功能相對貼心，蒸煮方面能夠以1分鐘起跳，亦能夠逐分鐘增加蒸煮時間，換言之能輕易控制火候，實試蒸煮排骨約15分鐘，肉質鮮嫩無比。由於Tefal的蒸煮模式，在設定上只能夠以30分鐘起跳，而每下遞增時間為5分鐘，因此要蒸排骨或者蒸水蛋等，就會很容易過熟，令肉質變「老」。順帶一提，兩者的內鍋直徑較小，因此蒸煮時需要準備一隻細小的餐碟，才能夠僅僅放入內鍋。



第三回合：鬥操作簡易

電飯煲最緊要是操作方便，最好就係一按立即啟動，Panasonic雖然按鍵用上中文，但模式就只有英文，若然全部用上中文會更好，而且未能做到一鍵切換珍珠米或茉莉米，操作上頗複雜。介面採用全英文的Tefal，機面亦有屏幕顯示時間，至於輕觸式按鍵操作反應夠快，仲有多種穀物類可以揀，介面相當清晰。



總結：Panasonic針對中式家庭 Tefal做埋洗米夠方便

今次測試的兩款IH電飯煲各有千秋，黑鋼用色的Panasonic SR-FC108，用法跟傳統電飯煲差不多，最大賣點是標明「日本製」，清洗相對容易，而且能夠做到煲仔飯、蛋糕，是對手沒有的功能，適合一般香港家庭使用。Tefal RK8608外形靚仔之餘，亦都適合懶人使用，因為健康米飯程式具洗米功能，只要倒米、水就會自動洗米兼煲飯，而且隔開白濁的洗米水，自我感覺健康，唯獨健康盆上有太多細孔，清洗時有少少麻煩。