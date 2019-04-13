大熱白兔牛奶糖 變身啫喱雪山
2019年04月13日 13:30
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滑嘟嘟的牛奶糖啫喱加上牛奶味刨冰及七彩朱古力碎，未入口已先滿足視覺享受。（張錦昌攝）
早前成為「網紅」的牛奶糖軟雪糕，令不少人重溫兒時的香甜味道。 今日請來烘焙糕餅甜品導師及食譜作家嚴嘉燕（Bowie），自製牛奶糖啫喱七彩雪山，絕對是相機先食之選，Po上網呃Like一流。
Bowie指近年流行自製Homemade刨冰，選材比較天然健康，做法亦好簡單，而配料多是新鮮水果，今次大家可以用牛奶糖啫喱來搭配。今日示範的牛奶糖啫喱，煙韌彈牙，入口有QQ的獨特口感，伴以加入鮮奶及棉花糖的刨冰同吃，香甜美味。此外，還可用色彩繽粉的七彩糖粒或朱古力做裝飾，造型更加吸睛。
材料：
牛奶糖 90克
魚膠粉 20克
水 100克
沙糖 10克
鮮牛奶 300克
棉花糖 少許
七彩糖粒 適量
刨冰 1碗
做法：
1. 牛奶糖加260克鮮牛奶以慢火將牛奶糖煮至完全融化，加沙糖拌勻。魚膠粉加水拌勻，加入奶漿中攪勻。
2. 將奶漿注入平底器皿中，放入雪櫃雪約1小時，切粒成牛奶糖啫喱。
3. 將剩餘的鮮牛奶均勻淋在刨冰上。
4. 用棉花糖、七彩糖粒及牛奶糖啫喱做裝飾即成。