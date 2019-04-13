大熱白兔牛奶糖　變身啫喱雪山

早前成為「網紅」的牛奶糖軟雪糕，令不少人重溫兒時的香甜味道。 今日請來烘焙糕餅甜品導師及食譜作家嚴嘉燕（Bowie），自製牛奶糖啫喱七彩雪山，絕對是相機先食之選，Po上網呃Like一流。



Bowie指近年流行自製Homemade刨冰，選材比較天然健康，做法亦好簡單，而配料多是新鮮水果，今次大家可以用牛奶糖啫喱來搭配。今日示範的牛奶糖啫喱，煙韌彈牙，入口有QQ的獨特口感，伴以加入鮮奶及棉花糖的刨冰同吃，香甜美味。此外，還可用色彩繽粉的七彩糖粒或朱古力做裝飾，造型更加吸睛。



材料：

牛奶糖 90克

魚膠粉 20克

水 100克

沙糖 10克

鮮牛奶 300克

棉花糖 少許

七彩糖粒 適量

刨冰 1碗



做法：

1. 牛奶糖加260克鮮牛奶以慢火將牛奶糖煮至完全融化，加沙糖拌勻。魚膠粉加水拌勻，加入奶漿中攪勻。

2. 將奶漿注入平底器皿中，放入雪櫃雪約1小時，切粒成牛奶糖啫喱。

3. 將剩餘的鮮牛奶均勻淋在刨冰上。

4. 用棉花糖、七彩糖粒及牛奶糖啫喱做裝飾即成。