大熱白兔牛奶糖　變身啫喱雪山

2019年04月13日 13:30
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    滑嘟嘟的牛奶糖啫喱加上牛奶味刨冰及七彩朱古力碎，未入口已先滿足視覺享受。（張錦昌攝）

    早前成為「網紅」的牛奶糖軟雪糕，令不少人重溫兒時的香甜味道。 今日請來烘焙糕餅甜品導師及食譜作家嚴嘉燕（Bowie），自製牛奶糖啫喱七彩雪山，絕對是相機先食之選，Po上網呃Like一流。

    Bowie指近年流行自製Homemade刨冰，選材比較天然健康，做法亦好簡單，而配料多是新鮮水果，今次大家可以用牛奶糖啫喱來搭配。今日示範的牛奶糖啫喱，煙韌彈牙，入口有QQ的獨特口感，伴以加入鮮奶及棉花糖的刨冰同吃，香甜美味。此外，還可用色彩繽粉的七彩糖粒或朱古力做裝飾，造型更加吸睛。

    材料：
    牛奶糖　　90克
    魚膠粉　　20克
    水　　　　100克
    沙糖　　　10克
    鮮牛奶　　300克
    棉花糖　　少許
    七彩糖粒　適量
    刨冰　　　1碗

    做法：
    1. 牛奶糖加260克鮮牛奶以慢火將牛奶糖煮至完全融化，加沙糖拌勻。魚膠粉加水拌勻，加入奶漿中攪勻。
    2. 將奶漿注入平底器皿中，放入雪櫃雪約1小時，切粒成牛奶糖啫喱。
    3. 將剩餘的鮮牛奶均勻淋在刨冰上。
    4. 用棉花糖、七彩糖粒及牛奶糖啫喱做裝飾即成。