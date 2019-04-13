三界五行：父母開心　子女也開心

《二十四孝》第九是「戲彩娛親」，故事主角老萊子，是道家一個重量級人物，道家有一門派甚至認為老萊子是老子的化身，以孝道教化世人，所以把老萊子「戲彩娛親」放在《二十四孝》的首位。莊子在《外物篇》記載了老萊子接見孔子，提點他，在外表容顏和內心世界都保持謙卑、寛容，順應條理，穩當行事，就容易取得成功。



可是老萊子自己卻無為而治，不追求名利，也不追求物質享受，拒絕當官，與父母隱居山林。一生最大的快樂，就是如何令年紀老邁的父母快快樂樂過日子。老萊子70多歲，仍穿着花喱花碌的幼稚童裝，每天模仿雀鳥的啼唱聲以及各種動物的叫聲，來逗父母開心。有一次，不慎在台階摔倒，為免父母擔心，他強忍疼痛，假裝是自己故意摔倒，模仿小朋友撒嬌，淘氣的哭起來，令父母開懷大笑。



《二十四孝》第十是「刻木事親」，主角丁蘭是漢朝河內（今河南黃河北）人，少年時，父母雙亡，思念親恩之情並沒有被時間沖洗掉。人皆有父母，於是用木雕刻了雙親塑像，事死如事生，不但晨昏定省，朝請示，晚彙報，而且每天三餐進食前，都先上香，自己才進食，出門一定稟告父母，求父母保佑，回家向父母報平安。他的妻子，初過門時也陪他如此孝敬父母，但久而久之，就不當是一回事，甚至出於好奇，趁丁蘭不在家，用針刺木像的手指。被丁蘭回家時發覺，就把她休了。



方向宇