Food Stop：港版窩夫　土炮雞蛋仔

朋友個個叫我「美食婷」，因為見到美食就食唔停，因為鍾意食，所以最愛鑽研各種飲食文化，今個星期開始，將會同大家分享我嘅美食心得。

－－－－－－－－－－－－－－



為食一族如果同時愛「掃街」，應該對雞蛋仔不會陌生，在香港土生土長的我也是雞蛋仔迷，更不時以地道街頭小食來代替正餐，最開心是吃魚蛋加底雞蛋仔，夠晒滿足。



雞蛋仔，可以說是土炮美食的經典代表，據說源於50年代的香港，其中一個說法是當時有雜貨店，為免浪費破裂的雞蛋，於是將麵粉、牛油加入蛋漿內，用蜂巢形鐵模烘至金黃色，成粒粒蛋形小食而取名為雞蛋仔。最初由炭爐慢慢烘焗而成，由於外脆內軟富陣陣炭香，因此大受歡迎，成為小販熱賣Item。



有港版窩夫之稱的雞蛋仔，近這10年間，不但加入朱古力、紅豆抹茶、芝士等口味，是改良版的人氣小食，還會在不同節日加入如髮菜蠔豉炮製成過年應節食品，又或者伴以肉醬煎蛋、咖喱醬汁等變身為創意鹹食，甚至衝出香港，吸引外國人開設雞蛋仔主題雪糕店，在雞蛋仔上加上花形雪糕、朱古力脆條等「整色整水」，當中不少店子更成為當地的甜點人龍店。



不過要數雞蛋仔的威水史，就不得不提在2014年，藝人謝霆鋒帶領逾3千人在維多利亞公園集體整雞蛋仔，創下最多人齊齊整雞蛋仔的世界紀錄。亦有大型商場與食店合作，舉辦年度的雞蛋仔藝術節，在指定期間推出各式各樣的創意食譜。不過提起有創意，亦不得不提有寵物食品公司推出供狗仔食用的寵物版雞蛋仔，味道如何就不得而知，但造型就與正版雞蛋仔無異，可見香港人的確創意無限。