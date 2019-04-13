「喪Paul」聯名Supreme　大玩90s Rebel

坦白說，以現時Supreme於潮流界影響力，基本上同咩單位聯名合作都一樣會咁好賣，但咁樣唔代表揀合作單位時就可以亂嚟，相反更應該要變得「揀擇」，因為今時唔同往日，地位超然已經唔係靠Box Logo食胡咁簡單。所以當見到Supreme搭上法國時裝品牌Jean Paul Gaultier可以話有驚喜但又唔算好意外（你覺得震撼過之前同Louis Vuitton及RIMOWA聯名？），當看得上眼的潮流品牌都幾乎已經全部合作過後，要聯名系列有話題性又要「升呢」的話，劍指High Fashion都可以話係必然嘅事，反正高級時裝品牌同街頭潮流品牌互相撈過界都不是新鮮事。



是次Supreme x Jean Paul Gaultier聯名系列推出多款單品，當中High Fashion同Street Fashion設計比重就各佔一半左右，大量加入金屬拉鏈細節營造90s反叛味道，但Double Breasted Plaid Faux Fur Coat、 Pinstripe Double Breasted Blazer、Pinstripe Cargo Suit Vest同Pinstripe Cargo Suit Pants相信唔係一般板仔可以駕馭着住嚟踩板，玩開街牌想比較易入口的，可以揀番Floral Print Hooded Sweatshirt、Print Tee同Vans Chukka Pro及Era Pro，但個人認為最有睇頭係系列入面嗰件可以變背囊的Reversible Backpack MA-1、Schott Leather Holster同支Le Male香水，係你估佢唔到但又好想要的單品！