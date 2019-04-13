包廂玩VR 嶄新「睇」驗

虛擬實境（Virtural Reality、VR）近年愈來愈流行，唔少人躍躍欲試這個立體視覺，不過體驗成本絕對唔平，皆因要需要購買一大堆相關設備之餘，仲隨時要將電腦再升級，簡直係一闊三大。想平平哋體驗VR，新開幕的VR Party Room「Hands3VR」就係一個好選擇，最大賣點係場地用上獨立包廂設計，私人空間玩得夠自在，齊齊投入VR世界！



其實市場上都有唔少以VR為主題的Party Room，不過大部都係開放式空間。而坐落銅鑼灣嘅Hands3VR就反傳統，佔地約1,000呎的樓上舖，劃分為9間獨立包廂。每間包廂約80平方呎，設有獨立房門，能容納1至2人，可以同朋友輪住玩。打機最怕其他人見到自己個肉緊樣子，獨立包廂就可以免除呢個尷尬情況；而且房內牆壁都貼上隔音棉，就算玩到「𠵱嘩鬼叫」都不怕影響同場其他玩家，私隱度超高。每個房間提供設備相約，除了電腦主機、鍵盤等基本設備，當然還有重點項目的VR眼罩、操控手柄以及安裝於牆角的感應器。而且房內座椅加入震動裝置，亦提供震動背心，隨着背景的低音效果而震動，臨場感、刺激感大增。而9間包廂中，7間提供椅背可180度趟平的大型座椅，玩得舒適；2間不設大型座椅，但活動空間較大，適合玩動作幅度較大的遊戲。



房內的VR平台分為兩款，包括Oculus以及VIVE。用家同樣需要VR眼罩以及控制兩個手柄，當中VIVE採用無線設計，但眼罩部分就較重；而Oculus就需要有線連接，但眼罩部分就較輕，長時間佩戴就冇咁攰，各有優點。順帶一提戴眼鏡一族，出發前建議先換上隱形眼鏡或鏡框較細的眼鏡，否則有機會戴不上VR眼罩，幸好場地提供多副VR眼罩適用、不同近視度數的眼鏡，相當貼心。部分VR Party Room會限制玩家玩指定的VR遊戲，應用程式選擇亦寥寥無幾，而Hands3VR兩個平台都各提供約50個應用程式，店舖會定時更新，玩家亦可以隨便試玩不同應用程式，夠晒自由。



雖然每間房採用的VR平台不同，但其實有約10款遊戲屬於連線類，因此玩家可以自己靜靜地單機玩，亦可以跨平台與其他8間房的玩家、甚至網上玩家一齊連線打。Hands3VR負責人就表示客人除了普羅機迷，亦有家長及小朋友。當中家長及小朋友就傾向靜態的VR體驗，最受歡迎就係《Disney Movie VR》，內置多部迪士尼動畫短片。鍾意Marvel角色就推介玩《MARVEL Powers United VR》，是角色扮演兼格鬥遊戲，玩家可以扮演不同英雄角色，單打連線都得，最多4人一組合作。另外，以日本虛擬歌手初音未來做主題的《Hatsune Miku VR》亦頗受歡迎，是一款音樂拍子遊戲，手腳動作特別多，可以消脂健身！講求組隊合作的遊戲就有射喪屍的《Dead and Buried》以及機械人大戰的《Vox Machinae》。Hands3VR負責人Vincent亦有建議，進行前要確保活動空間內沒有障礙物，防止不必要的碰撞。部分玩家初接觸VR時，有機會出現不適，但當大腦開始適應，往後的VR體驗將會愈來愈精彩，建議開始時先嘗試較少動作的VR體驗，之後再嘗試動作較大的VR體驗，一步一步提升。同時要留意適量的休息，因為VR遊戲比其他電玩遊戲運動量更大。

