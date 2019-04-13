順Phone快遞：Oppo Reno 側旋夠新意

提起升降鏡頭的手機，相信都會諗起Oppo的Find X系列。最近廠商又有新搞作，推出全新的Reno系列。Reno系列分為一般版以及10倍變焦版，分別採用6.4吋及6.6吋屏幕，屏幕佔機面比例同樣高達93.1%，而且並非瀏海或水滴設計，正面外觀唔錯。有別於Find X潛望結構的前後鏡頭，Reno系列依舊將鏡頭放於機背，而前置鏡頭就用上的側旋升降結構，自拍時機身上方的斜角鏡頭組件會自動彈出，設計相當創新。官方表示鏡頭彈出時間短至0.8秒，並通過20萬次的測試，而且加入跌落保護，當感應機身跌落時會自動收起鏡頭。



鏡頭方面亦是新機賣點，標準版採用4,800萬像素主鏡頭及500萬像素景深鏡頭，而10倍變焦版更換上三鏡頭組合，分別是4,800萬像素主鏡頭、1,300萬像素長焦鏡頭以及800萬像素超廣角鏡頭，拍攝焦距齊備。當中長焦鏡頭用上潛望式設計，令新機支援10倍混合光學變焦。至於硬件，標準版用上S710處理器，而10倍變焦版升級至S855處理器，同樣提供6GB/128GB、6GB/256GB、8GB/256GB三個版本。標準版售價2,999人民幣起，而10倍變焦版售價3,999人民幣起，即時於官網接受預約，4月19日正式開賣。



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