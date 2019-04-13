本日日本：史諾比大阪名古屋出巡

各位史樂比迷，有掛念東京六本木的博物館嗎？最近有關方面宣布，已選址於今年秋天在東京都南町田Grand Berry Park重新開幕。雖然地點都幾偏離東京市中心，但勝在面積夠大，是之前的兩倍，仲設有「Peanuts Cafe」同「博物館商場」，加埋這擁有200間商店及2,100停車位的全新商場，相信足夠花大半天遊逛！



如果已經等唔切，點算好？原來今日起，至6月16日，史諾比會於大阪Grand Front Osaka北館「出巡」，並設有限定紀念品可以購買；之後6月22日至9月1日會到名古屋，到了秋天才「打道回府」！



大阪會場

日期：4月13日至6月16日

開放時間：10:00am~8:00pm

入場費：¥1,400（約HK$100）

地址：Grand Front Osaka北館，地下1樓



名古屋會場

日期：6月22日至9月1日

開放時間：9:30am~5:00pm（星期一及每月第四個星期二休館）

入場費：¥1,300（約HK$92）

地址：名古屋市博物館



東京史諾比博物館

開幕日子：2019年秋天

地址：東京都町田市、南町田Grandberry Mall

網站：http://www.snoopymuseum.tokyo/moving/