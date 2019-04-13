本日日本：史諾比大阪名古屋出巡

2019年04月13日 18:00
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    史諾比博物館，將於今年秋天在東京都南町田Grand Berry Park重新開幕。（互聯網）

    各位史樂比迷，有掛念東京六本木的博物館嗎？最近有關方面宣布，已選址於今年秋天在東京都南町田Grand Berry Park重新開幕。雖然地點都幾偏離東京市中心，但勝在面積夠大，是之前的兩倍，仲設有「Peanuts Cafe」同「博物館商場」，加埋這擁有200間商店及2,100停車位的全新商場，相信足夠花大半天遊逛！

    如果已經等唔切，點算好？原來今日起，至6月16日，史諾比會於大阪Grand Front Osaka北館「出巡」，並設有限定紀念品可以購買；之後6月22日至9月1日會到名古屋，到了秋天才「打道回府」！

    大阪會場
    日期：4月13日至6月16日
    開放時間：10:00am~8:00pm
    入場費：¥1,400（約HK$100）
    地址：Grand Front Osaka北館，地下1樓

    名古屋會場
    日期：6月22日至9月1日
    開放時間：9:30am~5:00pm（星期一及每月第四個星期二休館）
    入場費：¥1,300（約HK$92）
    地址：名古屋市博物館

    東京史諾比博物館
    開幕日子：2019年秋天
    地址：東京都町田市、南町田Grandberry Mall
    網站：http://www.snoopymuseum.tokyo/moving/