Baselworld 2019：TAG Heuer Autavia　革命性碳游絲

今年初TAG Heuer在日內瓦錶展中率先發表革命性的碳纖維材質游絲，兼發表採用碳纖維游絲的Carrera Calibre Heuer 02T Nanograph陀飛輪腕錶。還以為這高科技物料游絲只用於複雜腕錶中，但品牌銳意進一步推廣至其他錶款中，於今屆Baselworld錶展推出配備碳纖維游絲的全新Autavia腕錶中。



Autavia腕錶原為品牌的復刻錶款，但今年品牌決定將此系列變為永久系列，成為品牌繼3大系列Monaco、Carrera及Aquaracer後另一主線。全新Autavia腕錶亦換上全新設計，腕錶改為採用品牌新標誌、錶殼比以前更纖巧、錶圈以陶瓷製成等，而錶底飾以由螺旋槳及車胎組合成的圖案，代表Autavia以Automobile汽車及Aviation飛機為靈感的設計。



腕錶搭載Calibre 5機芯配備Isograph碳纖維游絲，這個專利名稱來自希臘語iso，意為「相等」，象徵零件運作的穩定性和一致性。此游絲優點是輕巧、密度較低、高抗溫差；幾乎不受重力與撞擊的影響，並且完全具有防磁性。之前的Autavia腕錶屬計時錶款，今次推出的全新Autavia腕錶屬三針款式，共有7個款式，包括5款精鋼款及2款青銅款式，青銅款式配有綠色或棕色煙熏錶盤，雙向旋轉錶圈分別採用黑色或棕色陶瓷。棕色錶盤與棕色陶瓷錶圈搭配棕色皮革錶帶，而綠色錶盤與黑色陶瓷錶圈則配襯卡其色皮革錶帶，售價只是3萬多港元，非常吸引。