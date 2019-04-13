有無試過整番薯蛋糕？原來幾好味

2019年04月13日 19:00
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    蛋糕鬆軟有口感，加上香滑的番薯蓉，更吸引。（互聯網）

    番薯作為一種健康食品，烚番薯更是不少追求健康飲食人士的早餐，但日日食烚番薯，幾健康都悶到癲，如果可以改變一下做法和味道，相信會帶來驚喜與新鮮感。IG@paleoglutenfreeeats就教大家炮製一個美味的番薯蛋榚。餅底用上番薯、雞蛋和木薯粉，以蜂蜜代替糖，再加肉桂粉、椰子油等攪拌而成，想材料更均勻，可先將番薯切片打碎，再加調味料拌勻。拌勻後加入紅蘿蔔碎和提子乾再烤焗，令口感更加豐富。蛋糕面層加有先蒸熟再加牛油、檸檬汁和楓糖漿等攪拌及過篩而成的番薯蓉，綿糯香滑。材料沒有用上一滴忌廉，但口感Creamy，灑上核桃碎添加口感，蛋糕入口，番薯味濃郁得很，作茶點或小吃也不錯。

    餅底材料：
    番薯　　1個
    蛋　　　2隻
    蜂蜜　　1/3杯
    椰子油　1/3杯
    木薯粉　1/4杯
    雲呢拿香油　2茶匙
    薑粉　　　　1.5茶匙
    肉桂粉　　　1.5茶匙
    肉豆蔻碎　　1/4茶匙
    梳打粉　　　半茶匙
    海鹽　　　　半茶匙
    紅蘿蔔碎　　半杯
    提子乾　　　半杯

    番薯蓉材料：
    中等去皮白番薯　半個
    楓糖漿　　　　　1/4杯
    牛油　　　　　　3湯匙
    檸檬汁　　　　　半個
    檸檬皮　　　　　半個
    雲呢拿香油　　　半茶匙
    海鹽　　　　　　1/8茶匙

    其他材料：
    核桃碎　適量

    做法：
    1.餅底材料中，番薯切片攪碎，加入蛋、蜂蜜、椰子油、木薯粉、肉桂粉、薑粉、肉豆蔻碎、梳打粉攪勻。
    2.再加紅蘿蔔碎和提子乾輕輕拌勻，放在模具內，以攝氏180度焗70分鐘。
    3.番薯蓉材料中，白番薯切件蒸腍，加其他材料攪成蓉過篩雪凍。
    4.番薯蓉抹在餅底上，灑核桃碎便完成。

    網址：https://paleoglutenfree.com/recipes/paleo-sweet-potato-carrot-cake/