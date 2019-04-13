有無試過整番薯蛋糕？原來幾好味

番薯作為一種健康食品，烚番薯更是不少追求健康飲食人士的早餐，但日日食烚番薯，幾健康都悶到癲，如果可以改變一下做法和味道，相信會帶來驚喜與新鮮感。IG@paleoglutenfreeeats就教大家炮製一個美味的番薯蛋榚。餅底用上番薯、雞蛋和木薯粉，以蜂蜜代替糖，再加肉桂粉、椰子油等攪拌而成，想材料更均勻，可先將番薯切片打碎，再加調味料拌勻。拌勻後加入紅蘿蔔碎和提子乾再烤焗，令口感更加豐富。蛋糕面層加有先蒸熟再加牛油、檸檬汁和楓糖漿等攪拌及過篩而成的番薯蓉，綿糯香滑。材料沒有用上一滴忌廉，但口感Creamy，灑上核桃碎添加口感，蛋糕入口，番薯味濃郁得很，作茶點或小吃也不錯。



餅底材料：

番薯 1個

蛋 2隻

蜂蜜 1/3杯

椰子油 1/3杯

木薯粉 1/4杯

雲呢拿香油 2茶匙

薑粉 1.5茶匙

肉桂粉 1.5茶匙

肉豆蔻碎 1/4茶匙

梳打粉 半茶匙

海鹽 半茶匙

紅蘿蔔碎 半杯

提子乾 半杯



番薯蓉材料：

中等去皮白番薯 半個

楓糖漿 1/4杯

牛油 3湯匙

檸檬汁 半個

檸檬皮 半個

雲呢拿香油 半茶匙

海鹽 1/8茶匙



其他材料：

核桃碎 適量



做法：

1.餅底材料中，番薯切片攪碎，加入蛋、蜂蜜、椰子油、木薯粉、肉桂粉、薑粉、肉豆蔻碎、梳打粉攪勻。

2.再加紅蘿蔔碎和提子乾輕輕拌勻，放在模具內，以攝氏180度焗70分鐘。

3.番薯蓉材料中，白番薯切件蒸腍，加其他材料攪成蓉過篩雪凍。

4.番薯蓉抹在餅底上，灑核桃碎便完成。



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