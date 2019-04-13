有無試過整番薯蛋糕？原來幾好味
2019年04月13日 19:00
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蛋糕鬆軟有口感，加上香滑的番薯蓉，更吸引。（互聯網）
番薯作為一種健康食品，烚番薯更是不少追求健康飲食人士的早餐，但日日食烚番薯，幾健康都悶到癲，如果可以改變一下做法和味道，相信會帶來驚喜與新鮮感。IG@paleoglutenfreeeats就教大家炮製一個美味的番薯蛋榚。餅底用上番薯、雞蛋和木薯粉，以蜂蜜代替糖，再加肉桂粉、椰子油等攪拌而成，想材料更均勻，可先將番薯切片打碎，再加調味料拌勻。拌勻後加入紅蘿蔔碎和提子乾再烤焗，令口感更加豐富。蛋糕面層加有先蒸熟再加牛油、檸檬汁和楓糖漿等攪拌及過篩而成的番薯蓉，綿糯香滑。材料沒有用上一滴忌廉，但口感Creamy，灑上核桃碎添加口感，蛋糕入口，番薯味濃郁得很，作茶點或小吃也不錯。
餅底材料：
番薯 1個
蛋 2隻
蜂蜜 1/3杯
椰子油 1/3杯
木薯粉 1/4杯
雲呢拿香油 2茶匙
薑粉 1.5茶匙
肉桂粉 1.5茶匙
肉豆蔻碎 1/4茶匙
梳打粉 半茶匙
海鹽 半茶匙
紅蘿蔔碎 半杯
提子乾 半杯
番薯蓉材料：
中等去皮白番薯 半個
楓糖漿 1/4杯
牛油 3湯匙
檸檬汁 半個
檸檬皮 半個
雲呢拿香油 半茶匙
海鹽 1/8茶匙
其他材料：
核桃碎 適量
做法：
1.餅底材料中，番薯切片攪碎，加入蛋、蜂蜜、椰子油、木薯粉、肉桂粉、薑粉、肉豆蔻碎、梳打粉攪勻。
2.再加紅蘿蔔碎和提子乾輕輕拌勻，放在模具內，以攝氏180度焗70分鐘。
3.番薯蓉材料中，白番薯切件蒸腍，加其他材料攪成蓉過篩雪凍。
4.番薯蓉抹在餅底上，灑核桃碎便完成。
網址：https://paleoglutenfree.com/recipes/paleo-sweet-potato-carrot-cake/