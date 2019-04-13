順風快遞：一文睇晒　今期至正郵輪之旅

坐着威尼斯遊東方

歌詩達郵輪的威尼斯號，設計主調為復刻水都威尼斯的經典場景，郵輪的聖馬可大堂就是仿照當地的聖馬可廣場而建，更把兩艘貢多拉搬到船上的大運河餐廳及貢多拉酒吧，劇場也是參照鳳凰劇院而建造。此外，船上的咖啡亦採用意大利illy咖啡，房間用品為意大利品牌Trussardi，飲食當然還有最正宗意大利風味，其中大運河餐廳每天設計不同的菜式，而Casanova Restaurant更特別與米芝蓮三星餐廳8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA的「亞洲最佳意大利廚師」Umberto Bombana合作，設計特色意式菜單，讓遊客體會從南到北的意大利風情！

美麗華旅遊推出的7天6晚套票，除了會停靠上海，讓旅客在外灘感受大都會的氣派外，亦會前往日本的九州，大家可以到熊本探探著名的熊本熊部長及到訪阿蘇山，還可以到鹿兒島品嘗美味的黑豚料理，並暢遊著名的櫻島火山，又可以到北九州欣賞門司港的懷舊建築，當然，不可錯過到九州的大城市福岡盡情購物。



歌詩達郵輪「威尼斯號」7 天 6 晚日本、上海郵輪假期（團號：SAZA07）

出發日期：5 月 22 日； 6 月 9、14、24 日；7 月 3、12、17 日 ；8 月 4、9、14、23、28 日；9 月 6、11、20、25 日；10 月 6、11、16、25、30 日 ；11 月 8、13、22 日

價錢：每位$3,290起 （船票+機票+酒店，四人同房平均價）

網址：www.hkMiramarTravel.com



暢遊北歐感受異國情調

美麗華旅遊的挪威暢意號波羅的海12天郵輪假期，會帶大家暢遊北歐多個城市，包括丹麥哥本哈根、芬蘭赫爾辛基及俄羅斯的聖彼得堡，在聖彼得堡更會停留一晚，讓大家有更多時間暢遊當地風光名勝，包括著名的埃爾米塔日博物館、彼得大帝夏宮及御花園，而在赫爾辛基，則會參觀當地的三大教堂，感受芬蘭的異國情調。

此團更特別安排專業領隊隨團出發，為旅客打點一切，並安排地道特色餐，品嘗德國豬手餐、俄羅斯特色餐、芬蘭馴鹿餐及瑞典肉丸餐。當然，大家還可以在設備豪華完善的挪威暢意號上，盡情享受多項創新設施。



挪威郵輪「挪威暢意號」波羅的海12 天北歐、俄羅斯郵輪團（團號：SBNG12）

出發日期：6 月 6、15 日；7 月 12 日；9 月 4、13、22 日；10 月 1、10 日

價錢：$22,999起（內艙房）

網址：www.hkMiramarTravel.com



輕鬆暢遊亞洲

要享受一個難忘的家庭海上之旅，總離不開三個「宜」：老少咸宜、動靜皆宜、價錢相宜。是次推介的海洋航行者號是皇家加勒比國際遊輪的重量級代表，船上備有多間餐廳和酒吧，集中、日、美和意等環球美食，想品嘗熟成牛扒、肥美刺身或分子料理都無問題。好動的朋友不要錯過甲板衝浪、攀石和溜冰等戶外活動。年紀還小的朋友則可享用包含兒童託管服務的海上歷奇青少年活動中心，到了晚上一家老少可齊齊欣賞精彩的歌舞劇和真冰溜冰表演，無論日夜都有精彩娛樂！

行程方面，愛好南日本風情的朋友，暑假出發的海洋航行者號就最適合。當中7月31日出發的10天9晚日本沖繩、福岡、長崎、鹿兒島行程，亮點包括福岡的百萬夏日祭，以及必去的沖繩首里城和鹿兒島磯庭園兩個世界文化遺產。另外，8月14日出發的8天7晚鹿兒島、沖繩、八重山諸島之旅則是全新航線，會先到鹿兒島享用黑豚骨及銀帶鯡刺身等美食，再到新興景點沖繩小島石垣島享受陽光與海灘。



海洋航行者號8天7晚日本沖繩、八重山諸島、鹿兒島（郵輪船票）

出發日期：8月14日航次

收費：每位$8,657起（海景房），星賞會優惠價$6,157起。露台二人房原價每位$9,681起，於4月11日至15日報名（Cat.4B/6B/4D/2D）優惠價每位$6,831起，名額為10房。此優惠不設選房，由船公司分配。

網址：www.ctshk.com



細味流行經典

以「一站式高端海上度假宮殿」為概念的世界夢號，是星夢郵輪旗下一員，擁有1,686間客房，可容納3,376名旅客，當中超過70%客房附有私人露台，並以獨特「船中船」概念打造「星夢皇宮」，內有154間尊貴套房，專屬泳池、水療中心、健身房及餐廳，更有管家為住客提供服務。在最豪華的總統套房內，除了有2張雙人床及1張雙人梳化，更有餐桌、戶外花園、私人按摩池及樓梯，樓梯能夠直接通往頂層的泳池，非常有氣派。

至於餐飲方面，郵輪提供多間免費餐廳，為了迎合亞洲人口味，除傳統西餐廳外，船上亦有韓燒、日本鐵板燒、火鍋、海鮮餐廳、戶外酒吧等，加上海上首個Tiffany & Co.下午茶等精彩滋味，自然成為旅客不容錯過的焦點。娛樂設施方面，為吸引年輕及家庭旅客，郵輪特別設置了VR探索館，提供VR射擊、過山車等遊戲。同時亦有6條水上滑梯的水上樂園、海上滑索遊戲、迷你高爾夫、攀岩牆和豪華海底觀光器等，晚上更會舉行煙花匯演和戶外激光秀等。另外，想在船上血拼的朋友，郵輪特別引入購物集市概念，讓旅客恍如置身於熙熙攘攘的街頭，盡情挑選陳列在眾多攤位的各式精美物品，盡享購物樂趣。

而旅客參加專業郵輪的世界夢號2晚香港、南中國海郵輪假期，除了可體驗船上的多種設施，即日起預訂指定艙房，每房首 2 位更可獲「鄭少秋流行經典海上演唱會」門票乙張，讓大家可現場欣賞這位歌藝出色的演藝界紅人唱出多首經典金曲，讓人度過一個精彩難忘的晚上。



世界夢號2晚香港、南中國海郵輪假期

出發日期：6月21日

價錢：每位$1,682 起（內側客房），以EPS付款可享額外船票價惠（只限每房首兩位），內側客房每位減$300，露台客房每位減$400，豪華露台客房每位減$500。

網址：cruiseexpert.com.hk

