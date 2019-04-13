【Model Hunter】　愛•騎乘　Kamchi Chan

「Hello！大家好！我是Kamchi Chan，是一名直播主、模特兒。我喜歡騎馬，因為我喜歡那種快感，同時又能訓練柔軟度及身體的協調性！我也喜歡玩一些懷舊遊戲，到現在我還在玩舊版的《模擬樂園》呢！哈！



自5年前直播開始，我很感恩可以在短時間得到很多人的支持，我亦十分感激粉絲們對我的不離不棄，以及各大廠商的愛戴，讓我能夠參與不同的活動，例如直播、電視真人騷及Cosplay等，這些人與事都是我這輩子無法忘記！



工作當然有甜有苦，當一名直播主亦不例外。我還依稀記得第一個Cosplay活動時，在人山人海的會展中，有一位坐輪椅的男士來到我工作的攤位，他跟我說：『我會一直支持你，千萬不要放棄。』還有一次，我在台北的一個活動，有位男生告訴我他是特意買機票飛來見我的。這些事我每次想起也會特別感動！



當然事情總有相反一面，流言蜚語、網上抨擊，有時多得讓你喘不過氣來，但不要緊，因為傷心過後我們都變得更勇敢，堅強！共勉之！希望不久的將來能在各大平台跟大家見面！」



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