【決性11點】中女絲襪谷：ex請飲？你仲去？

「你哋話啦！呢啲人都唔知恭唔恭喜佢好呀」阿田

「田田~咩樹幹啫？激得你咁嬲？」Joe君

「我有個ex尋日突然約我出嚟，以為佢做乜，點知畀帖我喎」阿田



「咁搞笑？你哋嗰陣因咩散先？」肥比

「嗰陣......我懷疑佢劈腿，但佢死都唔認。」阿田

「有無證據架？」艾美美

「我check過佢電話，有條女成日send message畀佢囉，雖然我見佢回覆無乜特別，但後來因為呢件事成日嘈，嬲得滯咪飛咗佢」阿田

「嘩~瀟酒到呢~」Joe君



「但你個ex都幾神經喎，夠膽死請你去飲嘅？」艾美美

「點知佢癡咗邊條筯」阿田

「唔通佢對你餘情未了？」肥比

「餘情未了去又來~回頭又錯偏不改~無奈又無奈~離別但未放開」艾美美

「STOP!」阿田



「你唔係會去呀？」Joe君

「我諗緊......」阿田

「原來有嘢嗰個係你~」肥比

「唔係喎，我係好奇佢老婆係咩人」阿田

「張帖有寫名，係咪想當年嗰條姣精呀？」Joe君

「邊有印象啫，都兩年前。」阿田



「我一定唔會去！」艾美美

「你都試過有前度請你飲？」肥比

「又唔算係前度嘅，曖昧對象囉，佢仲要揀大除夕晚結婚，我梗係推佢話要陪屋企人啦~」艾美美



「你話啲男人個腦係咪裝屎嘅呢？」Joe君

「點解？」肥比

「你哋記唔記得Benson結婚，佢請埋傳同佢有路個Vicky呀？」Joe君

「佢無請我飲喎」阿田

「我有去~Vicky後尾瘋狂自隊幾支紅酒，仲喊到眼線溶晒。」艾美美

「咁咪好樣衰？」肥比

「衰到裂開呀~」艾美美

「咁咪擺明同Benson有一腿？」阿田

「咪係囉~所以我勸你都係唔好去，驚失禮」艾美美



「係囉~係囉~，費事人哋老婆又靚又索，到時人情都蝕埋，除非你又自隊幾支貴酒」Joe君

「咩呀咩呀~我真係去嘅話，我着件超deep V 晚裝攞佢彩！」阿田

「唉~女人唔可以得罪，但其實係條仔攞嚟衰！」Joe君

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