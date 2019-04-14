【心理測驗】你容易躺着也中槍嗎？

在熱播電視劇《鐵探》中，袁偉豪飾演的督察，因腦部中槍而患上槍傷後遺症。中槍向來是警匪劇常見的畫面，其實現實生活中，有時我們被上司罵到狗血淋頭，情況也恍如「中槍」般悽慘，有時候甚至無關自己責任卻「躺着也中槍」，因無妄之災而苦不堪言。最近你是否「躺着也中槍」的高危一族？不妨玩玩以下的心理測驗。





【Start】

只憑直覺判斷，你最不喜歡哪種顏色的鮮花？



A.粉紅色

B.紅色

C.紫色

D.黃色



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【結果分析】

A.宜低調行事

中槍指數：2分（最高分為5分）

最近偶爾也有「沒事也中槍」的機會，為免陷於困境，最好低調行事，亦要謹慎一點。埋頭苦幹自己的分內事之餘，亦要留意一下身邊發生的事情，一旦察覺風暴的出現，切勿直接插手，應該技巧地躲過不必要的風暴，情況許可下，可以間接的方法，幫助那些被風暴影響的人士。所謂「好人有好報」，說不定將來你不小心中槍時，他們都會助你一把。



B.身邊小人多

中槍指數：4分

最近你確實較為倒楣，躺着也中槍的機會相當高，所以萬事要小心。你身邊不乏喜歡搬弄是非的小人，對你一直看不爽，總會在背後散播無數不利你的謠言，你自然也成為孭黑鑊的目標人物，惟你卻被蒙在鼓裏，慘被是非所累，因而常被一些莫名其妙的古怪理由所加害，令你無可奈何，奉勸你多加堅耐，清者自清，以免令事情進一步惡化。



C.易被友出賣

中槍指數：3分

最近你躺着也中槍的風險不低，而且多被朋友所害，尤其容易捲入朋友的感情糾紛。明明惡言惡行不是你的主意，卻被朋友誤會你一定是幕後黑手。幸好經過你的解釋，朋友明白你是冤枉的，得以和好如初。奉勸你跟朋友保持適度的距離，尤其是關於對方的感情生活，切勿亂給意見，以免招惹不必要的誤會，甚至被冠上第三者之罪名。



D.生活蠻平安

中槍指數：1分

恭喜你！最近日子過得相當開心平安，不易成為中槍的受害者。你人緣不錯，大家對你都很友善，無論上司及同事都對你相當信任。遇到難題時，朋友偶爾會找你聊聊，只要思考清楚，以客觀理性的角度分析問題，總可為對方排除萬難，謹記說話要適可而止，否則麻煩就會找上你來。



