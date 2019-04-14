【醫樂事】腕管綜合症是否職業病？

最近報道有醫護人員，因工作過勞引致手部勞損，患上俗稱「滑鼠手」的腕管綜合症，及後更被診斷出手腕的三角纖維軟骨複合體有損傷，不能再從事她的專業。筆者不評論個別案件，但希望藉此個案令大眾關注，不論是僱員或僱主，都需要做好職安健和預防職業病，而腕管綜合症（Carpal tunnel syndrome），正是最常見的職業病之一。



【重複性握力動作】

腕管位於手腕掌側，由腕橫韌帶和腕骨組成，腕管內共有九條屈指肌腱和正中神經。正中神經負責供應拇指、食指、中指和無名指外側的感覺神經，並拇指基部肌肉（大魚際肌）的運動神經。腕管是一個封閉的空間，腕管內的肌腱若出現腫脹或發炎，會導致腕管內的壓力上升，而首當其衝的就是正中神經。如正中神經受壓，便會出現手指麻痹、痛楚和無力，到後期更會出現拇指基部肌肉萎縮，影響拇指發力。

腕管綜合症的成因，大部分都與工作時重複性和需要握力的手部活動有關。其次，便是在工作上需要操作震動的工具。過往因很多患者都長期使用鍵盤和滑鼠，才有「滑鼠手」一詞的出現；但最近的文獻指出，長期使用鍵盤和滑鼠，與腕管綜合症並沒有明確的因果關係。除了工作外，日夜做家務和練習彈鋼琴等重複性活動，都可導致腕管綜合症。



【手指麻痹要當心】

如大家發現手指在工作後或睡覺時感到麻痹，便要定時讓雙手休息，做一些手腕伸展運動。如麻痹沒有改善，更應及早向醫生求診。腕管綜合症的治療方法包括：非類固醇消炎藥、物理治療、手腕托和手術治療。由於腕管綜合症與頸椎神經根病變都會引致手指麻痹，因此在手術前醫生會安排患者做神經傳導測試來為兩者區分。腕橫韌帶切斷術是腕管綜合症的終極治療，一般可在局部麻醉下進行，惟建議患者不要等到肌肉開始萎縮，才決定做手術。



【有否職業病補償？】

最後值得一提，亦是「打工仔」最關心的問題，就是如果因工作而患上腕管綜合症，會否有數以百萬元的賠償呢？雖然《僱員補償條例》涵蓋的職業病包括腕管綜合症，但列明只限於「任何涉及重複使用內部部件震動的手提有動力供應的工具而使用該等工具會將震動傳送至手部的職業，但涉及使用純粹手動的工具的職業除外」。由於正常的鍵盤、滑鼠、鑊鏟和錘仔是不會震動的，所以從事相關職業的朋友，是不會因腕管綜合症而獲得職業病補償。





骨科專科洪亮斌醫生

