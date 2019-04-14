【兒樂事】幼稚園面試　機會留給有準備的人

很多家長經常問：「這間幼稚園好不好？」、「這兩間幼稚園你會怎樣選擇？」。我通常回答：「希望家長明白，永遠沒有最好的學校，最重要的是選擇最適合子女的學校。」一間適合的學校，才會令孩子喜歡主動地學習和探索，建立良好品格及正確價值觀。



【國際學校幼稚園Vs傳統幼稚園】

國際幼稚園普遍跟隨外國的幼教課程或系統，目的是培養孩子國際視野。教學語言以英語為主，大部分會有普通話，作為中文學習語言。將來的升學途徑主要是IB，或一些銜接外國教育系統課程。準備面試前，家長可以選擇以活動教學及英語為主的興趣班，它們着重社交、溝通和使用遊戲，鼓勵小朋友探索新奇事物。至於傳統幼稚園以孩子個人發展為中心，着重培養孩子學術認知、自理能力、紀律及禮貌；大部分以英粵或兩文三語作為教學語言，較能銜接香港現時的教育制度。一些着重孩子行為及學術認知的興趣班，如學前適應班、面試培訓班等，可為孩子提供適當預備。



為小朋友選擇學校，切勿人云亦云，要有客觀的分析。不應只着重名氣，也應慎重考慮孩子性格及家長的教養觀念，是否跟學校的教學理念配合。亦看遠一些，考慮到三年後孩子升小學的安排，畢竟不同幼稚園的教學模式，在銜接小學課程可以大有不同。



【面試前準備】

1.資料搜集

家長可在學校官網及不同平台，蒐集心儀學校的資料，包括辦學宗旨、教學模式、收費、升小成績等；也可向身邊朋友查詢就讀該校的心得。亦需留意學校講座或面試班講座。



2.選擇有關的興趣班或面試班

有助家長得到較全面的升學及面試預備，提升被取錄的機會。



3.建立親密的親子關係

多帶小朋友接觸不同的人及事物，教導正確的社交禮儀及生活習慣；同時也可在安全情況下，與小朋友短暫分離，讓他們學懂獨立，對日後幼稚園面試也有幫助，尤其是一些需要小朋友獨自進行的幼稚園面試。





Profile

方慧明（Yvon Fong）

日朗坊教育中心創辦人及總監

