瑞士Bernina Express　世遺級鐵道風光

鐵道遊的浪漫，沿途風景可謂最關鍵的一環，這次來到瑞士與意大利交接的小鎮蒂拉諾（Tirano），便可一嘗世遺級的鐵道風景，於該鎮乘坐景觀列車伯爾尼納快車（Bernina Express），便可途經於2008年被列為世界文化遺產的伯爾尼納線（Bernina Line），欣賞海拔4,000多米的阿爾卑斯山脈帶來的壯麗景色。



百年鐵道 頂級技術

話說2008年7月，聯合國教科文組織將1904年開通、行駛圖西斯（Thusis）至聖莫里茲（St. Moritz）的阿爾布拉線（Albula Line），及聖莫里茲至意大利蒂拉諾的伯爾尼納線列為世界文化遺產。我們揀了後者來體驗，該段鐵道於1910年完工，距今超過100年歷史，路程穿越不同語言區，而且路段海拔差距相當驚人，最低的蒂拉諾站為海拔429米，最高的Ospizio Bernina站則為海拔2,253米，但卻不採用登山鐵路慣用的齒軌鐵路，而是使用一般的鐵路，技術含量之高，成為了往後不少鐵道的參考藍本。難得的是，鐵路的興建並沒有破壞阿爾卑斯山的壯麗景色，故吸引不少旅客專程乘搭，親身見證如此景觀。



觀景列車 視線無阻

現時兩條路線均由雷塔恩鐵路（Rhaetian Railway，簡稱RhB）營運，我們選乘的伯爾尼納快車，車廂擁有大大隻玻璃窗，適逢夏天到訪，於最後一卡為期間限定的無頂觀景車廂，讓乘客更能融入絕色美景之中，並可感受溫度變化，亦能輕易拍下沿途照片。由蒂拉諾出發，途中可欣賞到伯爾尼納峰的蒙提貝羅彎道（Montebello Curve）、莫爾特拉奇（Morteratsch）冰川、三個湖泊（Lej Pitschen、Lej Nair 和 Lago Bianco），及阿爾卑斯山的山岳風景等，統統美不勝收。也別錯過於布魯西奧（Brusio）站與Campascio站之間的布魯西奧螺旋鐵路橋，這段全長110米的高架橋，設有9座拱門，話說為了顧及鐵路觀光的性質，加上應付短距離內通過海拔相差大的地點，在不能興建過多隧道影響觀光的情況下，創造出直徑為100米的Z字形高架橋，有助減緩列車行駛時的上坡壓力與下坡失控的危險性，成為相當大規模且壯觀的工程。



伯爾尼納快車

運行時間：（夏令） 即日至10月28日（開頂車廂只限即日至9月23日），（冬令） 10月29日至12月8日

車票：庫爾至蒂拉諾成人CHF$63起（約HK$498）；留位費（夏令）CHF$14（HK$111），（冬令） CHF$10（HK$79）

網址：https://bit.ly/1PvGIsP