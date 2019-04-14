化「權力」妝　追劇型到裂！

等了又等，終於等到美國大熱連續劇《冰與火之歌：權力遊戲》第8季明早開播（香港時間早上9時）。身為女「權粉」除了擔定櫈仔收看和購買相關產品外，仲有咩可以做？不如一邊追劇，一邊化番個「權力」妝力撐一下？



適逢美國人氣彩妝品牌URBAN DECAY推出以此為主題的限定眼影及光影組合，單看包裝設計已覺有誠意。其中眼影盤就如抽屜式，拉開上層是一個立體「鐵王座」，而下層則藏有20色眼影，每款均代表Westeros的不同權力，如閃爍寶石的House Targaryen、王者金屬的House Lannister、煙熏與閃亮中性的House Stark，以及閃爍冷冰的White Walkers，叫人一邊化一邊想起各個家族的角力場面。



而同步登場的光影組合亦勾起不少劇情回憶，事關它以Mother of Dragon為名，無論盒面與光影粉上均印有「龍蛋」圖案。顏色方面更有齊：Drogon粉紅糖霜、Viserion金屬裸色及Rhaegal金屬古銅，可單獨或混合使用打造專屬的光影色調。雖然本地店舖及專櫃要等到4月29日才正式發售，但心急的粉絲也可上官網購買碰碰運氣！



除URBAN DECAY外，許多外國店舖也乘勢推出《權力遊戲》產品抽吓水，例如以劇集中各大族徽設計而成的化妝掃、以龍母及史塔克家族第3女兒Arya為名的Lip Balm，都是值得忠粉入手的扮靚Items。