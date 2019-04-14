三界五行：孝順可以　但拒絕愚孝

《二十四孝》第十一是「懷橘遺親」，故事主角陸績是三國時代吳國人，父親陸康是東漢末年的忠臣，曾任武陵太守、廬江太守，陸績六歲隨陸康到袁術家作客，袁術權傾一時，目中無人，威風凜凜，陸績卻毫無懼色，有問必答，對答如流。袁術送幾個當地特產蜜橘給他吃，陸績悄悄把兩個藏在懷中。陸氏父子離開袁府時，兩個蜜橘掉在地上。袁術笑道：「陸家小朋友，你來作客，為甚麽把主人的蜜橘藏在懷中？」陸績從容淡定說：「家母最喜歡食橘子，難得有這樣甜的，所以帶兩個回家孝敬母親。」袁術不但沒有責怪他，反而多加讚譽。陸績孝順，不脛而走。



天才加勤奮，陸績未滿二十歲已進入吳國權力核心，他兼修儒釋道三家，深得孫權敬重，常在朝上直率說出自己見解，官至偏將軍、太守，他淡薄名利，軍旅、政務之餘，潛心著書立說，對天文學，玄學，道家思想，都有獨到見解，但至今人們仍然津津樂道的是「陸績懷橘」的故事。



《二十四孝》之十二是「埋兒奉母」，郭巨為了讓母親有足夠食物，遂決定埋了僅三歲的兒子。故事極具爭議性，曾被文學家魯迅嚴肅批評。現代有很多家長和教師都抵制，有識之士都不同意這樣「愚孝」，即使家境再窮困，一家人都應該合力共度難關，母親與兒子同樣重要，犧牲下一代成全上一代，這是謀殺罪。幸然最後沒有埋兒，否則，不把老母氣死才奇，孝子不成變孽子。



方向宇