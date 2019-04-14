金像獎前夕：《淪落人》陳小娟　不能沒夢想

「我未必認同你的想法，但仍會捍衞你發言的權利。」在這個多元社會，每個人都有不同的身份和處境，但我們總是在不知不覺間，在那一端的人身上貼上標籤，其實不論高端低端，追求的都只是自由選擇的權利，正如剛剛上映的《淪落人》，導演陳小娟就透過輪椅人士和外地女傭之間的故事，展現自由平等的觀念。



《認識不同階層的人》

陳小娟說：「數年前，我在街上看到一個外傭站上了電子輪椅的背部，主人則在座位操控輪椅前進，是一個非常漂亮的畫面，但同時又有一種越軌的感覺。後來，當我回想起這件事，卻對當時的想法十分疑惑，為何我一眼就認定她是外傭？外傭又為何不能與主人相愛？」

這個想法，成為了《淪落人》的雛形，在「首部劇情電影計劃」中獲獎後，陳小娟就把這個故事拍成長片，她表示，電影聚焦社會上較容易被忽略的小眾，講述一個對人生沒有期望的癱瘓中年，與一個收起了夢想的菲傭相遇的故事，她說：「不論是輪椅人士還是外傭，雖然外在上與我們有些許不同，但骨子裏卻與一般人無異，只是平日擦肩而過，我們都未必有機會了解他們。因此在《淪落人》中，每個角色都會有喜怒哀樂，有夢想，也有親情和友情，希望觀眾看罷以後，會嘗試以另一種角度認識這班不同階層和處境的人。」



《輕鬆積極的風格》

漂泊異鄉，與家人相隔千里，獨自在陌生環境工作......為了了解這種複雜心情，陳小娟訪問了多位留港外傭，當中更有2個是假日攝影師，喜歡以攝影抒發離鄉別井的心情，令她有了另一層體會：「當傷殘人士、外傭或貧窮的人談論夢想，很多人都會覺得不切實際，但我認為每個人都應該有相同的權利，可以自由選擇會否追求夢想。」電影有「夢想」的主題，女傭在男主角的幫助下，一步一步向攝影師的夢想進發，她說：「很多以社會小眾為題材的電影，鏡頭都會聚焦其生活苦況，氣氛相對沉鬱，令觀眾更加關注他們的生活，但在悲傷以外，我認為夢想對他們亦相當重要，加上我不想再消費這類題材，因此嘗試採用了一個較輕鬆積極的風格，藉此展現這班人的可能性，希望觀眾可以與主角一樣，能夠苦中作樂。」



《帶觀眾經歷不同人生》

對陳小娟來說，電影有帶領觀眾經歷不同人生的力量，也是她的創作動力，「世界上有很多不同類型的電影，有着重藝術的創作，亦有關注社會議題的作品，就像真人真事改編的《無聲吶喊》，上映後甚至迫使南韓政府修改政策......但對我來說，能夠令世界變得美好固然不錯，但始終電影是一種相對自我的創作，因此日後只要有令我感動的故事，或當有想與觀眾溝通的題材，我都希望能拍成電影。」

