美食婷：神聖包點　十字麵包

下星期日（4月21日）便是復活節，雖然是西方傳統宗教節日，但我「美食婷」自小受到中西飲食文化影響，每年都會應節慶祝，買吓朱古力彩蛋、食吓十字麵包（Hot Cross Bun）。在品嘗美食的同時，我對食物背後的故事亦好有興趣，好像為甚麼復活節的正日會年年不同、十字麵包又有何特別含意等



原來復活節之所以每年不同，是因為在公元325年，羅馬皇帝將復活節定於每年3月21日春分當日或之後，出現月圓後的第一個星期日，而復活節前的星期五便是耶穌受難日（Good Friday），十字麵包正正是耶穌受難日的傳統食品。



據說十字麵包最早出現在英國，當地人利用麵包上的十字奉獻給春神。後來又有基督教傳教士，用十字麵包代表象徵耶穌受難的十字架，不但成為Good Friday的應節包點，漸漸亦變成與耶穌相關節日的神聖食物，西方不少國家及地區，都會以十字麵包慶祝復活節及聖誕節。



這看似普通的包點，製作過程卻相當繁複。材料主要分為麵糰、十字面漿及糖皮3部分。做法是先要混合麵粉、酵母、沙糖、黃油、香料粉、乾果等麵糰材料，然後經過揉搓、發酵、烘焗、上麵漿及塗糖皮等步驟。十字麵包經過歲月洗禮，造型與選材亦有不同變化，唯一不變的是「死後復活」、「新生之始」的特殊意義，為春天、生命帶來新希望。