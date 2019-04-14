學嘢喇喂！麵包糠原來唔係得一種

當我們要整油炸食物時，經常會用到麵包糠，原來麵包糠都有好多種。網站jessicagavin.com就一口氣介紹多種款式，並教大家如何使用。



1.新鮮未經烘烤

質地較柔軟，適合用來和其他食材拌勻，又或加入湯內，令質感更豐富，亦可以用來整肉丸或肉餅。



2.日式麵包糠（Panko）

選用白麵包製成，另有一種會加入麵包皮來製作，叫Tan Panko，和白色的種類在顏色上有少許不同。質感較脆，不會吸太多油，炸後質感更脆身，亞洲菜中最常用，如做炸魚或天婦羅等。



3.Plain

在超市最常見的種類，適合炮製任何菜式。



4.意大利式

當中加入了意大利調味料，如牛至、羅勒、鹽、胡椒、歐芹、蒜頭和洋葱粉等，本身已有味道。



買回來的麵包糠可儲存約半年，放在冰箱的話可長達2年。很多人都知道其實使用已變硬的方包，放進電動攪拌機內打碎，在家也可以自製麵包糠，放在冰箱內可儲存約3個月，網站更提議可利用餅乾碎、燕麥、穀物片碎或藜麥來代替。



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