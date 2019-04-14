本日日本：好猛鬼？博物館變你做河童！

對於日本的妖怪，透過《鬼太郎》及《妖怪手錶》等卡通，相信大家都有一定認識，當中知名度最高的，肯定係青BB的河童吧！如果我話你知，廣島縣三次市有個博物館可以令你變為河童，你有冇興趣試試？並非吹水，話說該市將於4月26日有日本首間以妖怪為主題的博物館「湯本豪一紀念 日本妖怪博物館（三次幽靈博物館）」開幕，內裏除了從妖怪研究家湯本豪一所捐贈的5,000件關於妖怪的收藏品中，精選部分出來作展覽之用外，更特別在館內開設teamLab妖怪遊園地，內裏有呢期好紅的數碼藝術團隊teamLab設計多款妖怪相關活動設施，其中一款「妖怪相機」，除了可揀選妖怪圖案來打卡外，更可以拍下你的河童模樣，認真趣怪盞鬼！而且該機更可以將相片上載到你的社交網站，呃Like絕無難度！



遊園地亦有其他的得意設施，當中的「繪畫妖怪與人」，讓你在紙張上畫上各式妖怪及人，之後透過技術將之投射到牆上屏幕並動起來，而且觸碰他們更會有不同反應，相當好玩。另外的「住了妖怪的枱」，則透過投射技術帶來小人與妖怪的影像，他們更會跳過放於枱面的物件來跟你玩耍。如果你想進一步了解日本妖怪的種類及資料，teamLab亦於入口大堂內設置「數碼妖怪大圖鑑」，利用觸碰式的大屏幕，你可以點選不同的妖怪圖像，繼而會出現相關的資料介紹，你當堂會發現，日本的妖怪種類原來相當的多呢。



湯本豪一紀念日本妖怪博物館（三次幽靈博物館）

地址：廣島縣三次市三次町1691番地4

開館時間：9:30am~5:00pm（逢周三休館）

入場費：600日圓

網址：http://www.miyoshi-dmo.jp/mononoke/