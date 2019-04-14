一機包辦　Audiolab 6000A

為了照顧不同類型的音響迷，Audiolab最新推出的擴音機6000A，就將擴音、解碼、藍牙功能3合1，而且機身纖薄外形簡約，相信能吸引不少年輕音響迷。



為了令音色更細緻自然，採用了高階的A/B Class擴音設計，加上功率放大電路技術Complementary Feedback，令驅動更穩定有力，將輸出功率提升至50W×2（8 ohm），亦可配合不同阻抗的喇叭，將輸出調節為75W×2（4 ohm），就算驅動座地喇叭都流暢有力，而且支援20Hz-20kHz頻率響應，高低音覆蓋全面。



DAC解碼晶片方面，採用了32bit處理的ES9018 DAC晶片，可以播放192kHz的高清音樂，端子插口方面，設有光纖及同軸輸入各一對，接駁SACD/CD機、藍光機或遊戲機都很方便，同時支援唱放功能，能簡單連接黑膠唱盤播歌，此外，更設有耳擴，能流暢驅動鑑聽級耳機，晚上聽歌都不怕打擾到其他人。除了有線接駁外，6000A更支援藍牙傳音，可連接手機、平板播歌，夠晒方便。

