貓奴福音！台北睇「貓島」相展

各位貓奴、鏟屎官，去日本尋訪各大貓島，相信必是你們的宏願吧？即使你未能去到，也很想多看看各貓島的貓咪萌照吧！以下便是貓奴的福音，因為台灣有位「達人級」手機攝影家、貓咪狂迷、貓界有名的ERICA WU（菜菜子）老師，在台北的MiCHi cafe 即將有她的「日本貓島觀光講座」，並同場已有她的攝影展「貓咪、兔子，有時還有狐狸」展出，要知貓島遍布全日本，各島有不同特色，有些貓都是愛撒嬌又親人，但也有些不喜與人親近，你都可透過ERICA WU（菜菜子）的相片和講座去了解牠們，她已親自探訪40餘座日本貓島，拍貓經驗極之豐富，貓奴不要錯過。特別一提，參加講座還可品嘗到MiCHi cafe特調的超萌貓爪棉花糖咖啡，是大Bonis啊。



「貓咪、兔子，有時還有狐狸」ERICA WU攝影展

日期：即日至5月12日

入場費：免費

地點：MiCHi cafe（台北市大安區敦化南路一段161巷46之一號）

營業時間：1:00pm - 9:00pm（周五及至10:00pm）

facebook：https://bit.ly/2UbqXks



喵星人登入MiCHi cafe！日本貓島觀光講座

日期及時間：4月28日（2:00pm-3:30pm）

報名網址：https://bit.ly/2Ii6fhl

