Q版5機合體　Mini Deformed超力電磁俠

若然大家有打過《機戰》，都可能會識得「長濱巨大機械人三部曲」的首作——超力電磁俠，而香港亦曾經播過相關的卡通，所以七、八十後的朋友對佢都唔會陌生，Action Toys最近推出Q版的「Mini Deformed超力電磁俠」，最好玩的地方當然係跟足原著大玩5機合體。



塑膠材質 可動關節多

今次「Mini Deformed超力電磁俠」唔同ES合金系列，內裏不含任何金屬成分，主要採用塑膠材質打造，因此售價只需2百蚊左右，相對ES合金抵玩得多。Q版超力電磁俠造型比例不俗，上色亦見細緻，有齊主角葵豹馬（港譯：黃天豹）駕駛的電磁噴射機（Battle Jet）、電磁爆擊機（Battle Crasher）、電磁坦克（Battle Tank）、電磁潛艇（Battle Marine）及電磁裝甲車（Battle Craft）；除了槍炮和部分機翼能夠打開，亦都能夠將5機合體變成超力電磁俠，簡易設計唔需要睇說明書都識得玩，而且手腳採用高可動性關節，一般屈膝、擘髀等姿勢都難佢唔到，更附有兩對手的造型畀大家替換。唯美中不足的是，超力電磁俠就出名多絕招多「架生」，而玩具只有跟一把雙刃劍近身兵器，若然有埋「超力搖搖」這招牌武器就更豐富好玩。

