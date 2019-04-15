香港估估吓：100年前香港已經有室內泳池？

天氣開始熱，想游水但近日天氣偏偏反覆，最佳的方法，當然就是去室內泳池，咁就一年四季都毋須害怕天氣不似預期。現時室內泳池數目不少，甚至連私人屋苑、小學都擁有專屬的室內泳池。但在100年前，卻是相當突破的設施，而本港首個室內泳池，至今已有101年歷史。



位於上環的香港中華基督教青年會必列者士街會所，昔日是香港中華基督教青年會的總部。大樓由當時的董事、會員及本地華商募捐籌建，當中包括先施百貨創辦人馬應彪、永安百貨創辦人郭樂、首名華人立法局議員伍廷芳、首位獲封爵士的華人何啟等。最終籌得25,000美元購置會址，並於1915年12月18日開始動工。



大樓找來美國建築師Mr. Shattuck及Mr. Hussey設計，採用當時美國相當流行的殖民地復興式簡約風格，外牆鋪上紅磚，於1918年正式啟用，至今已剛好有101年歷史。1981年被列為二級歷史建築，至2009年再升格為一級歷史建築。



6層高的大樓除了是當時YMCA的總部，更是本港首個市民會堂及體育場館，當中擁有不少當時最先進的康體設施，全港首個室內泳池便是其中之一，此外還有懸空的室內鑊形跑道，另外還有大禮堂、交際室、西餐廳、小講堂、健身室、會友宿舍、圖書館、漢文日校、工商夜校等。1927年2月18日及19日，中國著名作家魯迅，便曾經在這裏的禮堂演講，題為《無聲的中國》及《老調子已經唱完》。



日治時期，大樓被日軍文教課徵用作日語及德語學校，重光後才回復為YMCA總部，直至1966年油麻地的九龍會所完成重建，才將總部遷到該處。