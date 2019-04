杏花新城全港最大「運動Outlet」全城運動「折」

全港最大的「運動Outlet」杏花新城,引入50個國際知名運動品牌,將由復活節假期起連續3個星期推出過千款限量運動貨品優惠,包括波鞋、背囊、運動服飾,運動配件及運動治療用品等,多款限量貨品低至2折或以均一價HK$99發售,還有更多精選「5折-熱賣貨品」及「折折相連」等破天荒優惠及折扣,優惠貨品數量有限,售完即止。



每週快閃,分別於4月19-22, 27-28日及5月1, 5, 10-13日大量低至2折及至HK$99「超荀」優惠,包括PUMA男女裝精選風褸及背包,以均一價HK$99發售及Timberland的「超荀價」大酬賓,以1.4折出售的Killington中筒靴,快閃價只需HK$199 (原價:HK$1,390)。更非常超值,按時跑入杏花新城。



「5折-熱賣貨品」

尚有大量精選波鞋、運動貨品、行李箱等,更以低至半價發售,豈能錯過 ?



運動「折」優惠包括以下運動品牌及精選貨品

Adidas, Asics, REEBOK, BODYCARE, converse, dayOFF, descente shop, FILA, Free Running Pro, Her own words, HOLOS, Ipanema, Kappa, MegaFoot+, New Balance, Nike, Nikko, PUMA, SKECHERS, Timberland , WIN.MAX by M1 sports ,2XU產品等。



多買多賞 折折相連

推廣期内,在Bodycare, SKECHERS, New Balance, Timberland, Visual Plus,購買「—般減價貨品」的同時,可以額外享用購物2件獲8折,購物3件或以上獲7折的優惠。 SKECHERS指定男女裝運動鞋更推出優惠價:HK$250/對;HK$450/兩對 (只限杏花新城SKECHERS店)



杏花新城『全城運動折』活動詳情:

https://www.paradise-mall.com.hk/tch/pm/promotion/list

地址:港鐵杏花邨站

查詢: 2595 1978