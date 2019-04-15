貼心旅人：JR新線　一文認識大阪奈良交通

大家到大阪旅遊，一般都會抽一天到奈良親親鹿仔，JR西日本上月開通來往新大阪至奈良的直通快線列車，以後從大阪到奈良又有多一個選擇，今天便為大家整理一下，由大阪乘坐公共交通工具，如此前往奈良。



JR西日本-大阪東線+大和路線

大阪車站：JR新大阪站

奈良車站：JR奈良站

車程：1小時

車費：920日圓

隨着大阪東線的開通，每日將會有四班連結大阪東線與大和路線的直通車，從新大阪出發的話，遊客便可以省去在JR梅田轉車的麻煩情況，輕輕鬆鬆便可到達奈良，假如住在新大阪一帶，又或是打算從其他地方乘新幹線往大阪再轉車往奈良的話，這條路線便最適合。

不過要留意，平日的話，是早上由奈良至新大阪4班、晚上由新大阪至奈良4班；星期六、日及公眾假期，則是早上由奈良至新大阪、新大阪至奈良各2班；晚上由新大阪至奈良、奈良至新大阪各2班，規劃行程時要留意。



JR西日本-大和路線

大阪車站：JR天王寺站

奈良車站：JR奈良站

車程：35分鐘

車費：470日圓

不過，假如閣下住在天王寺一帶，那麼非常簡單，直接到JR天王寺站搭乘JR大和路線至奈良市，自然更加方便，不過大家要留意，JR奈良站離奈良市中心較遠，例如由奈良站往奈良公園，徒步要20分鐘，因此建議到達JR奈良站後，可直接轉乘奈良巴士前往各景點，以免浪漫腳骨力。



近鐵電車-奈良線

大阪車站：近鐵難波站

奈良車站：近鐵奈良站

車程：38分鐘

車費：560日圓

不少人遊大阪，都會住在難波一帶，若閣下亦是住在難波，或其他離近鐵電車站比較近的地方，例如日本橋，搭乘近鐵電車前往奈良比較方便，因為近鐵奈良站離主要景點較近，例如徒步往奈良公園，大約5分鐘即可。