三界五行：黃香扇枕暖被　蔡順火場托棺

《二十四孝》第十三是「扇枕溫衾」，故事主角黃香是東漢時期江夏人，自小聰明好學，博覽群書，詩詞歌賦都寫得很好，當時流行這句話，「天下無雙，江夏黃香」，更令人稱羨的是，黃香少年喪母，黃父為免後母可能對黃香的學業產生干擾，所以並沒有續絃，黃香則子代母職，代去世的母親照顧父親。夏天炎熱，黃香搖扇，把父親的枕頭搧涼；冬天寒冷，黃香用自己的體溫，把父親的被褥暖和；等父親酣睡，才安心讀書。對於黃香這份孝心，古時的兒童啟蒙讀物《三字經》這樣說：「香九齡，能溫席。」



後來，黃香當了官，由尚書郎、尚書左丞，升職到尚書令，無論主持軍務還是處理政務，都一樣出色。後來出任魏郡太守時，當地遭遇嚴重水災，黃香把平生俸祿積蓄，全數賑濟災民。



《二十四孝》第十四是「拾葚異器」，故事主角蔡順是漢代河南人，少年喪父，當時正值王莽作亂，兼逢天災大饑荒，蔡順到山林拾桑葚充飢，剛好遇上赤眉軍紮營，發覺蔡順把紅桑葚與黑桑葚分開兩個籃子盛載，以為他是奸細，盤問之下，才知道蔡順把較甜的黑桑葚留給母親食，自己食淡而酸的紅桑葚。赤眉軍大受感動，賞他耕牛一隻，白米三斗。蔡母在亂世仍可享九十高壽，全因蔡順悉心照料。蔡母死，待舉殯時，村中失火，蔡順一把年紀，竟能獨力把母親靈柩托出火場，堪稱孝子！



方向宇