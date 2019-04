期間限定 新宿Kuromi♡ My Melody搞怪Cafe

Kuromi ♡ My Melody 期間限定Cafe的海報上,連骷髏頭都結上蝴蝶結,好可愛。(互聯網)

大家可能對正正經經的「賣萌」角色都看膩了,所以連日本Sanrio旗下角色,主力賣可愛的My Melody都要「改正歸邪」,跟另一位Sanrio小惡魔角色Kuromi,一起扮鬼扮怪,齊推期間限定的新宿Kuromi♡ My Melody搞怪Cafe!



作風粗魯、行為偏激的Kuromi,一身邪惡的黑與紫用色,跟可愛的My Melody形成強烈對比,這些造型還會融入主題餐廳的菜式中,不但變成了夢幻的蛋包飯,還化成了雪糕雪地,令Fans食欲大動,主題餐單最大殺着是它的下午茶套餐,在3層架的頂層,放上了Kuromi♡ My Melody造型公仔,賣相搶眼,而且此套餐更會隨月份變化,作不同時段的限定變動,保證回頭再吃也會有新鮮感,加上Cafe的可愛布置,絕對可引發你的少女心。



EGG & SPUMA x Kuromi ♡ My Melody 期間限定Cafe

地址:新宿LUMINE EST(ルミネエスト)8F(東京都新宿區新宿3-38-1)

日期:即日至6月30日

營業時間:11:00am-11:00pm(六日及假日至10:30pm)

網址:http://salt-group.jp/shop/egg-spuma/