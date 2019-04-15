期間限定　新宿Kuromi♡ My Melody搞怪Cafe

大家可能對正正經經的「賣萌」角色都看膩了，所以連日本Sanrio旗下角色，主力賣可愛的My Melody都要「改正歸邪」，跟另一位Sanrio小惡魔角色Kuromi，一起扮鬼扮怪，齊推期間限定的新宿Kuromi♡ My Melody搞怪Cafe！



作風粗魯、行為偏激的Kuromi，一身邪惡的黑與紫用色，跟可愛的My Melody形成強烈對比，這些造型還會融入主題餐廳的菜式中，不但變成了夢幻的蛋包飯，還化成了雪糕雪地，令Fans食欲大動，主題餐單最大殺着是它的下午茶套餐，在3層架的頂層，放上了Kuromi♡ My Melody造型公仔，賣相搶眼，而且此套餐更會隨月份變化，作不同時段的限定變動，保證回頭再吃也會有新鮮感，加上Cafe的可愛布置，絕對可引發你的少女心。



EGG & SPUMA x Kuromi ♡ My Melody 期間限定Cafe

地址：新宿LUMINE EST(ルミネエスト)8F(東京都新宿區新宿3-38-1)

日期：即日至6月30日

營業時間：11:00am-11:00pm（六日及假日至10:30pm）

網址：http://salt-group.jp/shop/egg-spuma/