深入日本藝術祭　理解藝術意義

藝術，除了是情感、想法和技術的展現，亦是人與社區、文化、歷史和環境的連繫，就像日本的越後妻有大地藝術祭，就以農田作為舞台，以藝術作為人與自然之間的橋樑，探討地域文化的承傳和發展。去年，一班本地學生參加了藝術祭的義工計劃，不但有機會與藝術家和當地居民交流，更擔任了藝術祭的工作人員，嘗試從不同角度理解藝術。



【人類 x 藝術 x 大自然】

越後妻有大地藝術祭與瀨戶內國際藝術祭、奧能登國際藝術祭一樣，每隔三年就會舉辦一次，是世界最大型的國際戶外藝術節之一，每屆大地藝術祭都會以日本新潟縣的農田為舞台，在當地的村莊、廢棄學校、田地和空屋等場地展示藝術作品，融合藝術和自然，為平凡的村莊添上色彩，重振在現代過程中日益衰頹老化的農業地區。自2006年起，每年都有香港學生參與大會的義工隊「小蛇隊」，除了協助前期籌備和藝術品製作，亦會負責藝術祭期間的行政工作，而香港大學環境建築學系的馮昕（Angelica）、浸會大學藝術系的霍情、THEI的黃頌華（Kelvin）和演藝學院戲劇系的鄭浩麟（Kingson）均是參加者之一，於上屆大地藝術祭深入6大展區，協助藝術家完成準備工作，更留守到活動期間，在不同崗位當值，體現人類、藝術和自然的關係。



參與藝術祭的籌備工作，不單可以了解到大型國際活動的運作，亦展現了農村地區的生活和價值，而與日本藝術家関口恒男的交流，則令Angelica認識到不同的人生觀，她說：「関口先生熱愛寫詩，深信世界有大愛，喜歡咖啡但從不光顧Cafe，是相當獨特的世界觀，而他在藝術祭的作品《Rainbow Hut 2018》，則是一座大型的裝置藝術，我們要按照他的要求，在他預先搭好的框架上鋪上帆布，雖然期間會弄得滿身泥濘，對體力的要求亦頗大，但60多歲的関口先生卻能樂在其中，這種享受藝術的態度，令我留下了深刻印象。」



【過程比展出更重要】

戶外藝術祭與博物館不同，不少作品都是大型創作，因此準備過程都需要大量的體力勞動，這種狀態亦改變了Kelvin對藝術的想法，他說：「一直以來，我都認為藝術是一種個人的創作，藝術家可以控制作品的每一個細節，別人的參與反而會影響創作自主。可是，協助外藉藝術家用草完成作品的經歷，令我意識到，創作過程有時比展出更加重要。」



籌備藝術祭期間，參加者每日都要因應藝術家的需要重新分派工作，而霍情則要連續數天協助蒙古藝術家Amarsaikhan Namsraijav，參與了整個製作過程，她說：「這位藝術家的《Migration echo》是一件自然雕塑作品，我們每日都要到樹林砍木，再用這些樹枝製作一架大型牛車，只要符合藝術家的想法，我們更可以自由選擇樹枝和組合的方法，有着一定自由度，這個過程令我有機會走入大自然，思考到自然與藝術的關係。」



除了前期的準備工作，一行人亦要在活動期間到不同崗位當值，而Kingson就委派到一間荒廢了的小學，擔任法國藝術家Christian Boltanski和Jean Kalman作品《The Last Class》的工作人員，他說：「這個作品以整間小學為媒介，透過光、影、白布和玻璃箱營造的效果，令觀眾反思生命，另外，由於這間學校是不少當地人的母校，因此藝術家更邀請居民把與社區有關的物件帶到學校，因此這個作品亦連結了社區和藝術，相當有意義。」值得一提的是，Angelica、霍情和Kelvin早前更組成了「紅線」，進軍即將舉辦的瀨戶內國際藝術祭，在當地舉辦一個關於婚姻的展覽，嘗試為小島帶來復甦的氣息。