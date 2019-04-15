每周一湯：麥冬祛濕豆湯　祛濕大作戰

天氣又潮又濕，令人非常疲倦，一於展開祛濕大行動！



不說不知，大部分豆原來都是祛濕的好幫手，事關它們具有健脾化濕的功效。今次南華藥業公司西灣河店負責人介紹的麥冬祛濕豆湯，包括多款祛濕「好豆」；當中不得不提，較不為人認識的花豆。花豆又名祛濕豆，白底紅斑點，而豆面滿布花紋，形狀似蜆又似腎，可說是隱世的祛濕好手。外形跟扁豆十分相似的南豆，具健脾化濕功效，祛濕功效比扁豆更強。性質平和的赤小豆適宜各類型水腫的人士食用，具有祛濕、止渴、止瀉等功效。此湯可以煲齋湯，味道香甜又有益，亦可加入瘦肉一起煲。



【麥冬祛濕豆湯】

材料：（4人分量）



麥冬 1両

花豆 1両

南豆 1両

赤小豆 1両

鷹嘴豆 1両

生薏米 1両

有心茯神 1両



蜜棗 4個

可以煲齋湯或加瘦肉1斤



做法：

1.先將材料用清水洗淨。如要加入瘦肉，請先汆水備用。

2.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用大火煲滾後轉中火煲1.5小時。

3.最後加入適量食鹽，即可飲用。



功效：

養陰生津，清心火，養脾胃