失落百年　10億名畫重現市場

達文西、米高安哲羅、拉斐爾……自14世紀開始的文藝復興，先後帶來了透視法、寫實和自然畫法等多個影響後世的創作風格，而著名畫家卡拉瓦喬（Caravaggio），就繼承了文藝復興時期的技法，其創新不單影響了巴洛克藝術，更啓發了19世紀後的現代繪畫。最近，消失了超過一百年的卡拉瓦喬作品《裘蒂斯與赫羅弗尼斯》（Judith and Holofernes）重現藝術市場，估價更高達1億5千萬歐元，成為了收藏家的焦點。



【卡拉瓦喬主義 影響巴洛克藝術發展】

卡拉瓦喬被公認為史上最出色的繪畫巨匠之一，雖然38歲便離開了人世，已知畫作亦只有68幅，但在這段短暫的藝術家生涯，卻革命性地開創了「卡拉瓦喬主義畫派」，對巴洛克藝術的發展有着不可忽視的影響，而這幅《裘蒂斯與赫羅弗尼斯》，則是藝術家於1607年創作，以舊約聖經《裘蒂斯傳》（Book of Judith）一段故事為主題的作品，描繪了於伯圖裡亞城居住的年輕寡婦裘蒂斯，為了結束亞述人的入侵和圍城而施展美人計，最終成功在亞述將軍的帳篷中，將敵方首領赫羅弗希斯斬首的場景，而裘蒂斯的女僕亞伯拉亦在旁目睹整個行刺過程。雖然以往曾有不少藝術家以這個英雄故事為創作題材，但卻只有當時處於生死關頭的卡拉瓦喬，才能憑藉其獨特技法，淋漓盡致地呈現這個充滿緊張感，而且驚心動魄的場景。



1606年，卡拉瓦喬殺了一名年輕人後逃到羅馬，翌年又躲到相對偏僻的那不勒斯，這段經歷不單令其作品表現出戲劇化又千鈞一髮的感覺，也開創了卡拉瓦喬獨有的創作風格，而名作《鞭笞基督》（The Flagellation of Christ）和《七善事》（The Seven Works of Mercy）就是這個時期的作品，不單有着強烈的明暗和色彩對比，也展現了對立中的暴力和衝擊力，加上暗藏殘忍的細節，是藝術家相當重要的代表作。



至於同年創作的《裘蒂斯與赫羅弗尼斯》，則採用了源於文藝復興時期的明暗對照法，卡拉瓦喬巧妙地結合了明和暗，透過強烈的對比塑造三維效果，又以濃烈的色彩加強視覺衝擊，除此之外，畫中細節亦展現了藝術家的精湛技法，窗簾的褶皺、手上的皺紋、赫羅弗尼斯的肌肉、污濁的指甲、細膩的鎦金劍，每個細節都被卡拉瓦喬精緻地描繪出來。



【意外發現畫作】

2014年，一位法國圖盧茲居民在清理家中閣樓時，意外發現這幅消失已久的畫作，經當地拍賣行Marc Labarbe和古典大師繪畫鑑定專家Eric Turquin的詳細鑑定後，證實畫作是17世紀意大利大師卡拉瓦喬的重要作品，而負責修復的盧浮宮國家級修復師Laurence Baron-Callegari則說：「修復過後，會發現畫作有多處修改的痕迹，反映畫家在創作時經過反復思考，再逐步調整構圖的過程，而這些修改亦證明了畫作的真偽，因為後仿製者是不會連錯誤修改的痕迹也完整複製。」



值得一提的是，發現畫作的居民指出，該閣樓在前幾年曾多次遭到盜竊，有少量藏品不翼而飛，幸好《裘蒂斯與赫羅夫尼斯》的存放位置剛好被屋簷掩蓋，才沒有被小偷發現，而且雖然經歷了4百多年的風霜洗禮，畫作至今仍奇迹地保存着近乎完美的狀態，證明自1800年重新裝裱後，畫作只歷經過少數收藏家之手，值得一提的是，這幅畫作將會在倫敦、紐約和圖盧茲畫廊等場館展出後，於6月27日在法國圖盧茲市進行拍賣。