失落百年　10億名畫重現市場

達文西、米高安哲羅、拉斐爾……自14世紀開始的文藝復興,先後帶來了透視法、寫實和自然畫法等多個影響後世的創作風格,而著名畫家卡拉瓦喬(Caravaggio),就繼承了文藝復興時期的技法,其創新不單影響了巴洛克藝術,更啓發了19世紀後的現代繪畫。最近,消失了超過一百年的卡拉瓦喬作品《裘蒂斯與赫羅弗尼斯》(Judith and Holofernes)重現藝術市場,估價更高達1億5千萬歐元,成為了收藏家的焦點。



【卡拉瓦喬主義 影響巴洛克藝術發展】

卡拉瓦喬被公認為史上最出色的繪畫巨匠之一,雖然38歲便離開了人世,已知畫作亦只有68幅,但在這段短暫的藝術家生涯,卻革命性地開創了「卡拉瓦喬主義畫派」,對巴洛克藝術的發展有着不可忽視的影響,而這幅《裘蒂斯與赫羅弗尼斯》,則是藝術家於1607年創作,以舊約聖經《裘蒂斯傳》(Book of Judith)一段故事為主題的作品,描繪了於伯圖裡亞城居住的年輕寡婦裘蒂斯,為了結束亞述人的入侵和圍城而施展美人計,最終成功在亞述將軍的帳篷中,將敵方首領赫羅弗希斯斬首的場景,而裘蒂斯的女僕亞伯拉亦在旁目睹整個行刺過程。雖然以往曾有不少藝術家以這個英雄故事為創作題材,但卻只有當時處於生死關頭的卡拉瓦喬,才能憑藉其獨特技法,淋漓盡致地呈現這個充滿緊張感,而且驚心動魄的場景。



1606年,卡拉瓦喬殺了一名年輕人後逃到羅馬,翌年又躲到相對偏僻的那不勒斯,這段經歷不單令其作品表現出戲劇化又千鈞一髮的感覺,也開創了卡拉瓦喬獨有的創作風格,而名作《鞭笞基督》(The Flagellation of Christ)和《七善事》(The Seven Works of Mercy)就是這個時期的作品,不單有着強烈的明暗和色彩對比,也展現了對立中的暴力和衝擊力,加上暗藏殘忍的細節,是藝術家相當重要的代表作。



至於同年創作的《裘蒂斯與赫羅弗尼斯》,則採用了源於文藝復興時期的明暗對照法,卡拉瓦喬巧妙地結合了明和暗,透過強烈的對比塑造三維效果,又以濃烈的色彩加強視覺衝擊,除此之外,畫中細節亦展現了藝術家的精湛技法,窗簾的褶皺、手上的皺紋、赫羅弗尼斯的肌肉、污濁的指甲、細膩的鎦金劍,每個細節都被卡拉瓦喬精緻地描繪出來。



【意外發現畫作】

2014年,一位法國圖盧茲居民在清理家中閣樓時,意外發現這幅消失已久的畫作,經當地拍賣行Marc Labarbe和古典大師繪畫鑑定專家Eric Turquin的詳細鑑定後,證實畫作是17世紀意大利大師卡拉瓦喬的重要作品,而負責修復的盧浮宮國家級修復師Laurence Baron-Callegari則說:「修復過後,會發現畫作有多處修改的痕迹,反映畫家在創作時經過反復思考,再逐步調整構圖的過程,而這些修改亦證明了畫作的真偽,因為後仿製者是不會連錯誤修改的痕迹也完整複製。」



值得一提的是,發現畫作的居民指出,該閣樓在前幾年曾多次遭到盜竊,有少量藏品不翼而飛,幸好《裘蒂斯與赫羅夫尼斯》的存放位置剛好被屋簷掩蓋,才沒有被小偷發現,而且雖然經歷了4百多年的風霜洗禮,畫作至今仍奇迹地保存着近乎完美的狀態,證明自1800年重新裝裱後,畫作只歷經過少數收藏家之手,值得一提的是,這幅畫作將會在倫敦、紐約和圖盧茲畫廊等場館展出後,於6月27日在法國圖盧茲市進行拍賣。