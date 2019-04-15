想甜定唔甜？自己沖珍奶咪得囉　

近幾年珍珠奶茶大熱，不同品牌甚至中台連鎖名店亦紛紛在港插旗，不少更長期大排長龍，相當受歡迎。珍珠奶茶，經過不斷變革，無論在沖調、食材和配搭上都有很多變化。然而，不變的，是那非常甜的滋味。據天后一間新派台式飲品店的調茶師陳先生所指，傳統的珍珠奶茶較甜，故近年亦有流行用鮮奶代替，再加上黑糖漿來代替甜度較高的糖水，客人亦可個人喜好調校黑糖漿多寡，令整體味道變得輕甜。「沖調黑糖鮮奶，最好選用質素較佳的台灣黑糖，配上濃郁的鮮奶，味道十足。」



此外，他指台灣人現時亦很喜歡新派的配搭，傳統會選用中式茶葉來沖奶茶，但近年亦愛選用其他茶種，如伯爵茶、泰式奶茶和日式蕎麥茶等。陳先生指，香港人和台灣人的口味亦稍有不同。「台灣人喜歡較甜一點，如抹茶鮮奶，香港人則不愛太甜，近年更愛加入水果的飲品，包括紅柚高山雪泥茶等。」而且在外形上亦追求美觀，方便相機先吃。



布朗珠珠黑糖鮮奶

材料：

黑糖漿 適量

珍珠 2湯匙

冰 1杯

鮮奶 200毫升

水 適量



做法：

1.珍珠加水和黑糖漿煮至軟身。

2.在杯子抹上1湯匙黑糖漿。

3.杯內加滿冰，倒入鮮奶便完成。

