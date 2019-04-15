Montblanc千萬鋼筆　向冒險家致敬

Montblanc High Artistry限量書寫系列是為紀念歷史偉人的精彩生平及功績特別設計，最新推出的High Artistry系列，是向史上第一位率先抵達北極點與南極點的探險家Roald Amundsen致敬之作。此「High Artistry系列：向Roald Amundsen致敬之征服南極洲限量版」運用多種工藝技術，如寶石切割、鑲嵌、石雕、手工鐫刻、骨雕與皮革製作，系列中最奢華作品以冰為設計主題，設計靈感源於這位偉大探險家第一眼見到夢幻般冰天雪地之南極洲的印象，筆蓋與筆身採用複雜的雙層寶石鑲嵌方式，全鑲嵌鑽石、淡藍色藍寶石與海藍寶石，這是Montblanc首度採用的寶石鑲嵌方式，藉以增添書寫工具的奢華感。



此筆款融入Amundsen跟因紐特人（Inuit）的特殊連結，包括學習建造冰屋等，其中筆蓋頂端採用冰屋造型設計，拆下圓頂冰屋後，內部的圓頂下方鑲嵌一顆可單獨取下的5.10卡鑽石。Au750純白金筆尾雕刻因紐特人佩戴的護身符造型，並鑲嵌璀璨的藍寶石與鑽石，而鍍銠純金筆尖鑲嵌兩顆鑽石。書寫工具前端之設計源於Amundsen乘船前往南極點的航線，筆夾的形狀則取材自因紐特人（Inuit）稱為「pana」的雪刀，類似Amundsen用來進行冰塊切割與塑形的刀具。這頂級奢華之作全球限量1枚，售價高達180萬歐元（約HK$1,620萬）。