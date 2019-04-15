Ladies' Night：對自己好啲　日日都係女主角

【日本美魔女 凍齡靠呢啲？】

有邊個女生唔想青春常駐，到四、五十歲依然擁有廿多歲的年輕外表？但如果平日疏於護理，任由猛烈紫外線日日狙擊皮膚，兼且飲食作息習慣不正常，要實現以上夢想簡直是天荒夜譚。不如從今天起，學習50歲的日本美魔女水谷雅子小姐，做好美白防曬，再配合健康飲食，內外夾攻逆齡，活出美麗人生吧！

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【每周一湯：炙北芪茯神湯 養心安神】

想改善長期的失眠問題，除了求醫外，亦可嘗試從食療着手。南華藥業公司西灣河店負責人指出，不少中藥或食材具安神、寧心之效，如炙北芪茯神湯，便是不錯的保健湯水。

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【趕上「令和」潮流 代表色打造美甲】

由5月1日起，日本就要告別「平成」，進入「令和」時代！為隆重其事，日本流行色協會JAFCA也公告了3款「令和代表色」：「梅」、「堇」、「櫻」來迎接新年代的來臨。

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【健樂事：愈喝愈瘦 夏日5款收身飲料】

對女士而言，可以瘦的話，相信為奴為婢也在所不辭！其實要收身，可以從日常飲食中調節，毋須去到「絕粒」如此極端地步的，今天介紹5款適合夏天喝的飲料，全部都具有利水、改善腸胃、通便等效用，適當飲用，愈喝愈瘦，收身都可以輕輕鬆鬆的！

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【Pasta做沙律 清新開胃】

傳統意大利菜選材以天然健康、清新不膩為主，以經典意式沙律為例，味道酸香清爽，好適合這個季節進食。

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【Good Fit：平板變奏 難度升級勁收腹（全）】

夏天將至，大家預備好同陽光玩遊戲未呢？不過去得沙灘玩，少不免要着吓泳衣Show Quali，唔知你練好副Bikini Body未呢？未都唔緊要，事關今個星期我哋請嚟Studio by JAB健身教練Jennifer為大家示範幾個平板支撐變化式……

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【想靚啲？向天后偷師！】

明星效應一向Work，所以唔少藝人都會用自己做生招牌，推出自家品牌吸金！好似阿Sa蔡卓妍近日就唔止力爭做電影天后，更踩入美容界推出首個自家護膚品牌ENFANTSKIN。

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【Free！瑜伽x烹飪 健康周末提案】

在追求健康的大前提下，運動和煮食成為了不少人的最愛活動，有沒有興趣參加健康工作坊，一次過體驗雙人瑜伽和趣味烹飪的樂趣？新奇士®的#ShareWhatsReal工作坊，由導師Crystal Lau帶領練習雙人瑜伽……

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【化「權力」妝 追劇型到裂！】

等了又等，終於等到美國大熱連續劇《冰與火之歌：權力遊戲》第8季明早開播（香港時間4月15日早上9時）。身為女「權粉」除了擔定櫈仔收看和購買相關產品外，仲有咩可以做？不如一邊追劇，一邊化番個「權力」妝力撐一下？

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